Число зараженных коронавирусом медиков достигло 51 человека. Только за последние сутки коронавирус обнаружили у 12 медиков — у восьми медработников в Бишкеке, трех в Оше и одном в Нарынской области.

Власти должны выплатить зараженным медикам компенсацию в 200 тысяч сомов. Если зараженный специалист умрет, его семье должны выплатить миллион сомов.

Но государство намерено проверять причины заражения медиков — этим будут заниматься спецкомиссии. Компенсацию заплатят тем, кто заразился на работе.

Ранее вице-премьер Кубатбек Бооронов даже заявил, что врач детского стационара в Оше заразилась коронавирусом в гостях и заразила коллег — отделение стационара были вынуждены закрыть на дезинфекцию. Заявление Боронова возмутило врачей стационара — они утверждают, что их коллега заразилась на работе, потому что контактировала с зараженными паломниками из умры в карантинной зоне. Сама врач, находясь в тяжелом состоянии, тоже сделала обращение и попросили защитить ее репутацию. По словам медика, она заразилась на работе и просила руководство проверить ее на коронавирус и отправить в карантин, но ее не выслушали.

В защиту медиков выступили правовая клиника «Адилет», предложившая главе государства меры, которые он мог бы предпринять, и депутат Дастан Бекешев — он планирует поднять вопрос на заседании парламента.