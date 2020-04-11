Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что карантин не прекратят, пока не выявят последнего контактирующего.

«Пока мы не получим результаты анализов и не выявим последнего контактировавшего, речи о прекращении карантина быть не может. Для нас ценны жизнь и здоровье каждого человека. Оценивая текущую ситуацию с пандемией, говорить о каких-либо послаблениях преждевременно», — сказал премьер.

Очевидно, что режимы ЧП и ЧС не снимут в начале апреля, и когда снимут — пока неизвестно, четкие даты не были названы. Люди в карантине остаются без средств для существования — но правительство должно помочь нуждающимся. Судя по всему, продуктовыми наборами.

«Нужно работать, не покладая рук, пока не выявим последнего контактировавшего с зараженными людьми. Мы должны быть уверены на 100%», — пояснил глава кабмина. Абылгазиев заявил, что сейчас в стране есть все необходимые медпрепараты и их запас будет пополняться — но аппаратов ИВЛ не хватает. Чиновник сказал правительству, что потребности здравоохранения должны «ежедневно анализировать», а медиков обеспечивать всем необходимым.

На борьбу с коронавирусом уже истратили более 183 миллиона сомов, а бюджету нанесен ущерб более пяти миллиардов сомов. По словам премьера, Кыргызстан недополучил 1,5 млрд сомов по налогам и 3,8 млрд сомов по таможенным сборам.

Также глава правительства сообщил, что освободить всех от налогов и кредитов на время кризиса не смогут.

«Я хочу подчеркнуть: для обеспечения устойчивой работы банковской системы и сбалансированности бюджета мы не можем освободить всех от налогов и кредитов. Если мы предоставим такие послабления, то разрушится вся финансовая система», — сказал Абылгазиев. Поддерживать бюджет и бизнес планируют за счет внешней помощи — ее оценивают в 450 миллионов долларов.