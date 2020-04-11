Минздрав сообщил о выздоровлении еще пяти пациентов, у которых ранее зафиксировали коронавирус. Их выписали из больниц. Это три человека в Джалал-Абаде и по одному в Оше и Бишкеке.

Всего в стране уже 44 выздоровления от коронавируса и пять смертей. За пределом Кыргызстана также умер кыргызстанец с коронавирусом — в карантине Пакистана, с разрешения родных его похоронили на территории чужого государства.

Выздоровление от коронавируса не означает, что эти люди больше не заразятся им. Они должны беречь себя и соблюдать правила самоизоляции во избежание риска повторного заражения или возвращения вируса из-за слабого иммунитета. Ранее Минздрав сообщал, что предупреждает выздоровевших, что они должны продолжить самоизоляцию дома.