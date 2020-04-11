В Бишкеке режим ЧП введен с 24 марта, и те, кто правила самоизоляции соблюдают, с тех пор сидят в своих домах и квартирах, выходя лишь в близлежащий магазин. Весенний Бишкек — под снегом ли, тающий или цветущий — где-то вне зоны нашего внимания, нам стали недоступны прогулки по бульварам, пробежки по тропам и даже торопливая ходьба по расшатанной брусчатке. Мы скучаем по этому. Для таких скучающих кыргызстанец Адыл Жапаркулов снял пару видео (и много фото, они доступны в его соцсетях) о пустом Бишкеке — наконец дружелюбном к велосипедистам.