Минздрав сообщил о 41 новом зараженном коронавирусом. 18 из них обнаружены в Ноокатском районе Ошской области, 12 — в Бишкеке, 6 — в Оше, в Чуйской области — трое, а в Нарынской — двое.

Среди новозараженных 22 женщины и 19 мужчин. Всего в стране с 18 марта зафиксировали уже 339 случаев заражения — коронавирус обнаружили у 176 женщин и 163 мужчин. Из этих 339 пять умерли, 44 выписаны из больниц послу получения отрицательных тестов на коронавирус. 290 человек лечатся в больницах, девять из них в тяжелом состоянии. Пятеро из тяжелых больных в реанимации.