На заседании о карантине министры не могли договориться в течение семи часов

Власти Испании до последнего не объявляли карантин ни в отдельных регионах, ни в стране в целом. 14 марта, когда правительство наконец село обсуждать условия массовой изоляции, в стране насчитывалось уже 5753 заболевших, из них 136 умерли. Коронавирус развивался колоссальными темпами, всего за сутки в стране прибавилось 1519 заразившихся.

Срочное заседание совета министров по карантину, которое назначили на 14 марта, длилось больше семи часов (с раннего утра до шести вечера) и стало одним из самых долгих в истории. Чтобы огласить принятое решение о жесткой изоляции по всей стране, Санчесу понадобилось еще три часа: с обращением к нации он выступил только в 21:00 по Мадриду.

Принятие ключевого для Испании решения растянулось на целый день из-за жестких споров между премьером Санчесом, который представляет Испанскую социалистическую рабочую партию, и вторым зампредом правительства Пабло Иглесиасом из левой коалиции Unidas Podemos. В ноябре 2019 года в стране прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых ни одна партия не получила в правительстве большинства. Санчесу и Иглесиасу пришлось объединить усилия социалистов и Unidas Podemos, чтобы противостоять правым силам. Но у давних оппонентов по-прежнему остались разногласия, хотя Санчес неоднократно утверждал, что дебаты остались в прошлом. На затянувшемся заседании 14 марта премьер и зампред быстро договорились о санитарных и профилактических мерах по карантину, но никак не могли прийти к согласию о дополнительной экономической помощи населению. Санчес и его соратники по партии настаивали, что правительство не может себе позволить больших компенсаций, чем уже анонсировало, а Иглесиас требовал дополнительной поддержки для трудового сектора.

Ожесточенные споры были вызваны и тем, что из-за карантина пришлось бы отложить выборы в галисийский и баскский региональные парламенты, которые были назначены на 5 апреля. Между тем именно в Стране Басков, наряду с Каталонией, исторически сложились самые мощные сепаратистские настроения, так что требование Санчеса бессрочно отложить выборы не встретило энтузиазма.

Пока в правительстве спорили о нюансах чрезвычайного положения, в Мадриде нарастала паника. Слухи о локдауне в столице появились еще в начале марта. И хотя власти столичного региона активно их опровергали, из города начали разъезжаться уроженцы других мест. Среди прочих столицу начали массово покидать студенты, увозя с собой в родные провинции вирус. Но 14 марта напряжение достигло апогея: прямо во время заседания правительства в прессу просочились данные о том, что коронавирус обнаружили у жены премьера Санчеса — Бегонии Гомес. В итоге, когда положение о карантине наконец вступило в силу поздним вечером 14 марта, все, кто хотел, уже покинули Мадрид.

Обсуждение экономических мер длилось еще двое суток, и итоговый пакет анонсировали только 17 марта.