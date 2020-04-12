В социальной сети Твиттер один из кыргызстанских медиков пожаловался на качество выданной ему маски.

После публикации твита он сообщил о давлении на него, а вскоре аккаунт врача был удален. До удаления твиттера медик должен был зайти к главврачу.

Аккаунт @Bektur1130 закрыт (удален). Это молодой врач, который ходил по 22км до работы, а потом показал марлевую маску, которую им выдали.

Когда наконец-то поймут, что заставив людей молчать, проблему не решить? — Chingiz Torobekov (@Torobekov) April 11, 2020

В итоге появилось видео, на котором медик вынужден принести свои извинения за якобы фальшивую информацию.

Депутат Дастан Бекешев заявил о своей готовности заступиться за молодого доктора.

Готовлю письмо в Генеральную прокуратуру. ГКНБ разошёлся. Не могу разобрать на видео имя врача. Понял, что он с ЦСМ Ысык-Атинского района. — Дастан Бекешев (@bekeshev) April 12, 2020

Давление из-за сообщений в соцсетях

Это не первый случай, когда врачи или их близкие жалуются на давление за сообщения о плохих средствах защиты или их нехватку — это притом, что сами власти, в том числе премьер-министр, признали нехватку. Накануне премьер Абылгазиев, хотя и высказался, что «уже всего хватает», признал, что в стране не хватает аппаратов ИВЛ.

Например, пользователи соцсетей не раз рассказывали, что к ним приходили или их искали сотрудники ГКНБ и просили не писать жалобы о недостаточном обеспечении защитными средствами, чтобы «не накалять ситуацию». А само ведомство несколько раз отчитывалось о том, что находило людей, которые распускали «фейки» — а в соцсетях публиковали видео с их извинениями.

Действия Госкомитета нацбезопасности на одном из заседаний раскритиковали депутаты Эльвира Сурабалдиева и Дастан Бекешев. Депутаты уличили спецслужбу в излишнем давлении на людей, а Сурабалдиева даже заявила, что ведомство заставляет лгать врачей.

Тогда Сурабалдиева также рассказала, что ведомство заставило извиниться за фейк жителя Сокулука за то, что он рассказывал о зараженном в этом районе. Но она была в Сокулуке и знает, что там зафиксировали случай заражения коронавирусом. И действительно, полпредство Чуйской области ранее сообщало, что местный акимиат самоизолировался, когда у супруги одного из чиновников тест на коронавирус показал положительный результат.

Порча репутации

В Кыргызстане коронавирусом заражены уже 63 медика. Часть из них недавно пожаловалась на порчу репутации и дезинформацию со стороны вице-премьера Кубатбека Боронова. Чиновник заявил, что врачи детского стационара в Оше заразились потому, что одна из докторов была в гостях у зараженного. Дело в том, что тем, кто заразился не на работе, не полагаются компенсационные выплаты.

Заявление чиновника возмутило врачей и они выступили в защиту своей коллеги — по их словам, она заразилась на работе, потому что контактировала там с зараженными паломниками. А сама медработница, находясь в тяжелом состоянии, сообщила, что предупреждала свое руководство о том, что ей нужно провериться на вирус и уйти в карантин, но ее не послушали.