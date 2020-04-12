При режиме ЧП не могут работать многие компании и предприятия, но с продажей продуктов это не связано. И рынки продолжают жить в своем ритме — разве что чуть более размеренном.

Выйти за продуктами — одна из редких разрешенных сейчас возможностей выйти на улицу. И если рынок расположен в жилом районе, то поток покупателей будет постоянным. В этом плане Ортосайскому рынку безусловно повезло с расположением — точнее, той части, где продаются продукты. Сейчас могут работать только те, кто снабжает горожан едой — зеленщики, пекари, мясники, продавцы овощей и фруктов.

Дистанцию на рынке соблюдать сложно, но покупатели носят маски — тем более, что власти решили штрафовать за их отсутствие.