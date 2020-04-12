Автор: Нурбек Нас

Дизайнер Нурбек Насыранбеков опубликовал иллюстрацию под названием «Портрет кыргызского врача». На ней изображен врач ЦСМ Ысык-Атинского района Бектур Апышов.

Несколько дней назад Апышов написал в твиттере о качестве маски, которую ему выдали — это был марлевый лоскут с прорехами. После публикации твита врач рассказал о давлении, вскоре его аккаунт в соцсети был удален. После в интернете появилась видеозапись, на которой Апышов приносит извинения и говорит о недостоверности своего твита.

Пользователи соцсетей не поверили в то, что твит Апышова был недостоверным. Кроме того, еще до удаления его аккаунта в соцсети, другие пользователи писали о том, что испытывают давление со стороны ГКНБ за свои сообщения об отсутствии достойных средств защиты от коронавируса у кыргызских медиков.

За неполный месяц со дня обнаружения первого зараженного в Кыргызстане коронавирусом заразились уже 63 медика.