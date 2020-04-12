В только открывшийся планетарий для работы привлекли молодые кадры. «Их было не так много, но все, кто были, работали на энтузиазме — у них был такой задор, потому что это было чем-то новым для города», — говорит Жанна.

На тот момент ее мама только выпустилась из университета, где изучала физику и астрономию — после выпуска она должна была стать учительницей, но ее позвали работать в планетарий.

Лекторка планетария Роза Кельгенбаева готовит аппаратуру к работе, 1976 год / Фото: И. Бажуткина

Планетарий был разделен на две зоны: большую — кинозал на 120 человек, и малую — звездную зону на 60 человек. Главным объектом в здании был купол, на который проецировалось звездное небо.

Лекции и кружки

«Раньше внутри висели фотографии планет, шли лекции, кружок по астрономии шел — красиво было, современно», — вспоминает свой поход в планетарий Виктор Владимирович, один из посетителей. В 15 лет он впервые попал туда, отстояв в большой очереди. С тех пор астрономия стала его хобби.

Юные астрономы наблюдают за Солнцем, 1976 год / Фото: И. Бажуткина

В здании планетария проходило множество мероприятий, которые вызывали интерес у всех жителей столицы — показы фильмов и мультфильмов, научные лекции, семинары и кружки. Посещение планетария даже входило в школьную программу.

«Изначально лекторов всего пару человек было. Наталья Корн и Роза Кельгенбаева были ведущими лекторами планетария. Они готовились, изучали все талмуды и литературу, потому что каждую неделю обновляли лекции», — рассказывает дочь Розы Кельгенбаевой, Жанна.

Лекторки планетария Н. Гребенщикова и Н. Корн готовят слайды для новых лекций, 1981 год / Фото: Ю. Дагаев

На занятиях в кружке по астрономии были не только лекции, но и практические занятия. Например, дети работали с телескопом, внутри которого были специально установленные тематические слайды — после этого им нужно было нарисовать созвездия, или написать рассказ о том, что они увидели. Они также изучали различные приборы и модели спутников.

Абонемент для 4-х классов / Фото: diesel.elcat.kg, Колюбакин

На лекциях для посетителей часто рассказывали о созвездиях и названиях звезд, при этом ссылаясь не только на научные знания, но и на мифы и легенды разных народов, в том числе и кыргызов.

«Про Марс тоже были популярны лекции. Но, например, говорилось однозначно, что жизни на других планетах нет, дети и не задавали такие вопросы. Конечно, была и сильная цензура, нельзя было говорить о чем-то сверхъестественном», — говорит Жанна.

По некоторым данным, с 1974-го по 1982 год планетарий посетили около 607 тысяч человек.

От лекций к коммерции

По словам Жанны, уже в середине 80-х лекторов в планетарии почти не осталось, а регулярных лекций и вовсе не было.

Зато в здании планетария стали показывать зарубежные фильмы и ставили игровые автоматы — за всё это, конечно же, брали деньги.

«В 1985 году пошла мода на видеофильмы — ставили видеомагнитофон, все это носило такой коммерческий и развлекательный характер, на уровне всяких американских фильмов, а лекций уже не было», — вспоминает дочь лекторки.

В одном из залов планетария установили игровые автоматы, «похожие на нынешние банкоматы». В каждом из них была установлена одна игра, например «морской бой» или «змейка». Стоимость игры на автоматах была 10 копеек.

В начале 90-х здание планетария стало полностью коммерческим. Из-за развала Советского Союза следить за ним было некому. В нем открыли точку общепита, а в кинозале показывали фильмы, совсем не касающиеся планетария.

Во время 1990-х и начала 2000-х в здании планетария функционировало несколько заведений, среди них ЛГБТ-клуб и кафе «Москва», оборванная вывеска которого до сих пор висит на здании.

Планетарий в серии открыток «Квир-город» / Метагалактика и Штаб, 2017

Почему планетарий в частных руках?

В 2018 году в Бишкеке появилась инициативная группа активистов, которые решили выяснить, почему планетарий стал заброшенным, и как его можно восстановить.

Согласно документам в 1995 году Фонд госимущества продал планетарий в частные руки.

В июне прошлого года активисты вместе с фондом «Наше право» обратились в суд с иском о незаконной продаже планетария — это позволило наложить арест на здание, и сейчас его нельзя сносить.

«Нам было важно, чтобы сохранилось само здание, и история с рестораном “Нарын” (который снесли) не повторилась», — говорит участница инициативной группы Жылдызай.

Судебный процесс пока не был продуктивным, полноценных слушаний не было. По словам активистов, юристы Фонда госимущества (ФУГИ) часто не приходили на слушания, и заседания постоянно откладывали.

В Фонде госимущества, который выступает ответчиком по иску, подтвердили, что здание планетария было приватизировано в 1995 году. В ответе на запрос ведомство сообщило, что считает передачу в частные руки неправильной.

«В настоящее время ФУГИ считает, что приватизация здания планетария была неправильной, и возврат данного объекта, как социального объекта необходим. Но окончательно решение принимает суд», — ответили в Фонде.

В Управлении муниципального имущества при мэрии Бишкека сообщили, что ведомство будет обязано занести планетарий в реестр муниципальной собственности и передать его в ведение муниципальных служб, если суд вынесет решение о возвращении планетария городу.

«Давайте дождемся суд и узнаем, какое решение будет вынесено — от этого и будем исходить. Конечно, если [планетарий] вернется на баланс мэрии, соответственно в дальнейшем он будет использоваться по своему назначению. Если будет необходим ремонт, то он будет проводиться за счет бюджета», — заявил Нурдин Тынаев, начальник Управления муниципальной собственностью.

Внутри планетария, 2009 год / Фото: livejournal.com, ANTIPODEAN_WOR



В начале 2018 года депутат Жогорку Кенеша Пархат Тулендыбаев также поднимал вопрос о восстановлении планетария.

«Сегодня здание планетария в удручающем состоянии, непонятно, на чьем оно балансе. В этой связи я прошу правительство взять на особый контроль вопрос и принять меры по восстановлению былого статуса планетария и его функционирования по назначению», — тогда говорил он.

Почему важно восстановить планетарий?

Инициаторы реконструкции планетария рассказывают, что идея пришла к ним во время разговоров о том, как катастрофически мало в Бишкеке общественных пространств, особенно научно-просветительских.

В Бишкеке в основном преобладают развлекательные общественные пространства, например, торговые центры. Обилие торговых центров вызывает у людей, а в частности у детей, потребительское отношение.

«Цель инициативной группы — это привлечь внимание общественности, придать планетарию значение», — говорит активистка Жылдызай.

Она также отмечает важность придания зданию планетария «архитектурного значения». В Кыргызстане существует ряд объектов, имеющих историко-культурное значение. К сожалению, здание планетария к ним не относится. Сейчас оно относится к парковым зонам, а по генплану — к местам общественной застройки.

Активисты провели несколько мероприятий, чтобы привлечь внимание к проблемам планетария — открытую лекцию, показ документального фильма о Солнечной системе, фотовыставку с архивными фотографиями.

Открытый кинопоказ возле здания планетария собрал больше 100 горожан, сентябрь 2019 / Фото: Facebook, Бишкекский планетарий

Директорка «Кыргызской космической программы» Жибек Батырканова тоже отмечает нехватку в Кыргызстане научных центров и экспонатов в них. По ее словам, посещение научных музеев смогло бы положительно сказаться на уровне знаний школьников и студентов.

«Такие центры и прикладные занятия в нем могли бы улучшить, например, обучение школьников — у них сейчас сплошная теория, без практики и визуализации. И эта теория потом забывается. […] Было бы классно, если бы у нас был такой центр, где мы, как команда, могли проводить экскурсии, рассказывать о планетах и делать какие-то мероприятия», — говорит Жибек.

В Министерстве образования, которое должно формировать научно-просветительскую деятельность в Кыргызстане, сообщили, что никакого отношения к планетарию не имеют.

Научно-просветительских организаций в Бишкеке катастрофически мало и принадлежат они в основном частным компаниям или неправительственным организациям.

Государственные же учреждения чаще всего страдают от недостатка финансирования. Например, бишкекский Дворец пионеров, который финансируется государством, сейчас превратился в обветшалое здание, хотя кружки для детей там до сих пор проводятся.

Научно просветительские центры в других странах

Планетарий в Ташкенте / Фото: Яндекс

В 2002 году в соседнем Узбекистане был открыт собственный планетарий. Он состоит из двух залов: показательного и выставочного. В показательном зале на 60 человек на специальном оборудовании демонстрируют звездное небо и планеты Солнечной системы.

Внутри ташкентского планетария / Фото: Яндекс, Анвар У.

В России в последнее время стали открываться большие научно-просветительские центры. Например, в Сочи с 2014 года действует научно-образовательный центр «Сириус». Одна из многочисленных программ центра связана с космосом, в ней подростки изучают основы ракетной техники, спутниковых технологий, принципов работы космических аппаратов, а также получают знания по астрономии и астрофизике. «Сириус» финансируется из госбюджета и поэтому все занятия в нем бесплатные.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи / Фото: ОЦ «Сириус»

Жибек Батырканова из «Кыргызской космической программы» посетила несколько музеев в Вашингтоне и Нью-Йорке.

«Я видела очень много экскурсий, на которые школьные учителя водили детей. […] Мне это очень понравилось. Я представила себя, если бы меня в университете или в школе водили в такие музеи и давали какие-то задания по ним, я бы с удовольствием их выполняла и запоминала информацию намного лучше».

Национальный музей воздухоплавания и астронавтики, Вашингтон / Фото: Жибек Батырканова

Автор: Алексей Журавлев

Редакторка: Рада Валентина кызы