Материал подготовлен в рамках инициативы Peshcom
Длинные очереди, счастливые лица детей, бушующие пожары и ночлежки для бездомных — всё это связывает одно и то же место — бишкекский планетарий.
Сейчас здание планетария изуродовано, заброшено и обито железными листами, несмотря на то, что оно находится в центре Бишкека, за кинотеатром Россия. Местами эти листы отогнуты — внутри до сих пор собираются люди, преследуя разные цели.
В свое время планетарий принял сотни тысяч посетителей. Он был одним из немногих научно-просветительских центров во Фрунзе. Но вот уже более 20 лет планетария не существует, а здание остается заброшенным.
Как все начиналось?
«Я, можно сказать, росла в планетарии. С трех-четырехлетнего возраста я почти каждый день посещала все лекции, как будто трудодни», — вспоминает Жанна, дочь одной из лекторок планетария.
«Если хотите знать все о звездах
Ее мама, Роза Кельгенбаева, была одной из первых сотрудниц планетария и вела лекции для посетителей.
Сам планетарий, в то время он назывался фрунзенским, открылся в 1974 году. Профинансирован он был из государственного бюджета, а оборудование соответствовало последнему слову техники — его привезли из Германской Демократической Республики (ГДР).
В только открывшийся планетарий для работы привлекли молодые кадры. «Их было не так много, но все, кто были, работали на энтузиазме — у них был такой задор, потому что это было чем-то новым для города», — говорит Жанна.
На тот момент ее мама только выпустилась из университета, где изучала физику и астрономию — после выпуска она должна была стать учительницей, но ее позвали работать в планетарий.
Планетарий был разделен на две зоны: большую — кинозал на 120 человек, и малую — звездную зону на 60 человек. Главным объектом в здании был купол, на который проецировалось звездное небо.
Лекции и кружки
«Раньше внутри висели фотографии планет, шли лекции, кружок по астрономии шел — красиво было, современно», — вспоминает свой поход в планетарий Виктор Владимирович, один из посетителей. В 15 лет он впервые попал туда, отстояв в большой очереди. С тех пор астрономия стала его хобби.
В здании планетария проходило множество мероприятий, которые вызывали интерес у всех жителей столицы — показы фильмов и мультфильмов, научные лекции, семинары и кружки. Посещение планетария даже входило в школьную программу.
«Изначально лекторов всего пару человек было. Наталья Корн и Роза Кельгенбаева были ведущими лекторами планетария. Они готовились, изучали все талмуды и литературу, потому что каждую неделю обновляли лекции», — рассказывает дочь Розы Кельгенбаевой, Жанна.
На занятиях в кружке по астрономии были не только лекции, но и практические занятия. Например, дети работали с телескопом, внутри которого были специально установленные тематические слайды — после этого им нужно было нарисовать созвездия, или написать рассказ о том, что они увидели. Они также изучали различные приборы и модели спутников.
На лекциях для посетителей часто рассказывали о созвездиях и названиях звезд, при этом ссылаясь не только на научные знания, но и на мифы и легенды разных народов, в том числе и кыргызов.
«Про Марс тоже были популярны лекции. Но, например, говорилось однозначно, что жизни на других планетах нет, дети и не задавали такие вопросы. Конечно, была и сильная цензура, нельзя было говорить о чем-то сверхъестественном», — говорит Жанна.
По некоторым данным, с 1974-го по 1982 год планетарий посетили около 607 тысяч человек.
От лекций к коммерции
По словам Жанны, уже в середине 80-х лекторов в планетарии почти не осталось, а регулярных лекций и вовсе не было.
Зато в здании планетария стали показывать зарубежные фильмы и ставили игровые автоматы — за всё это, конечно же, брали деньги.
«В 1985 году пошла мода на видеофильмы — ставили видеомагнитофон, все это носило такой коммерческий и развлекательный характер, на уровне всяких американских фильмов, а лекций уже не было», — вспоминает дочь лекторки.
В одном из залов планетария установили игровые автоматы, «похожие на нынешние банкоматы». В каждом из них была установлена одна игра, например «морской бой» или «змейка». Стоимость игры на автоматах была 10 копеек.
В начале 90-х здание планетария стало полностью коммерческим. Из-за развала Советского Союза следить за ним было некому. В нем открыли точку общепита, а в кинозале показывали фильмы, совсем не касающиеся планетария.
Во время 1990-х и начала 2000-х в здании планетария функционировало несколько заведений, среди них ЛГБТ-клуб и кафе «Москва», оборванная вывеска которого до сих пор висит на здании.
Почему планетарий в частных руках?
В 2018 году в Бишкеке появилась инициативная группа активистов, которые решили выяснить, почему планетарий стал заброшенным, и как его можно восстановить.
Согласно документам в 1995 году Фонд госимущества продал планетарий в частные руки.
В июне прошлого года активисты вместе с фондом «Наше право» обратились в суд с иском о незаконной продаже планетария — это позволило наложить арест на здание, и сейчас его нельзя сносить.
«Нам было важно, чтобы сохранилось само здание, и история с рестораном “Нарын” (который снесли) не повторилась», — говорит участница инициативной группы Жылдызай.
Судебный процесс пока не был продуктивным, полноценных слушаний не было. По словам активистов, юристы Фонда госимущества (ФУГИ) часто не приходили на слушания, и заседания постоянно откладывали.
В Фонде госимущества, который выступает ответчиком по иску, подтвердили, что здание планетария было приватизировано в 1995 году. В ответе на запрос ведомство сообщило, что считает передачу в частные руки неправильной.
«В настоящее время ФУГИ считает, что приватизация здания планетария была неправильной, и возврат данного объекта, как социального объекта необходим. Но окончательно решение принимает суд», — ответили в Фонде.
В Управлении муниципального имущества при мэрии Бишкека сообщили, что ведомство будет обязано занести планетарий в реестр муниципальной собственности и передать его в ведение муниципальных служб, если суд вынесет решение о возвращении планетария городу.
«Давайте дождемся суд и узнаем, какое решение будет вынесено — от этого и будем исходить. Конечно, если [планетарий] вернется на баланс мэрии, соответственно в дальнейшем он будет использоваться по своему назначению. Если будет необходим ремонт, то он будет проводиться за счет бюджета», — заявил Нурдин Тынаев, начальник Управления муниципальной собственностью.
В начале 2018 года депутат Жогорку Кенеша Пархат Тулендыбаев также поднимал вопрос о восстановлении планетария.
«Сегодня здание планетария в удручающем состоянии, непонятно, на чьем оно балансе. В этой связи я прошу правительство взять на особый контроль вопрос и принять меры по восстановлению былого статуса планетария и его функционирования по назначению», — тогда говорил он.
Почему важно восстановить планетарий?
Инициаторы реконструкции планетария рассказывают, что идея пришла к ним во время разговоров о том, как катастрофически мало в Бишкеке общественных пространств, особенно научно-просветительских.
В Бишкеке в основном преобладают развлекательные общественные пространства, например, торговые центры. Обилие торговых центров вызывает у людей, а в частности у детей, потребительское отношение.
«Цель инициативной группы — это привлечь внимание общественности, придать планетарию значение», — говорит активистка Жылдызай.
Она также отмечает важность придания зданию планетария «архитектурного значения». В Кыргызстане существует ряд объектов, имеющих историко-культурное значение. К сожалению, здание планетария к ним не относится. Сейчас оно относится к парковым зонам, а по генплану — к местам общественной застройки.
Активисты провели несколько мероприятий, чтобы привлечь внимание к проблемам планетария — открытую лекцию, показ документального фильма о Солнечной системе, фотовыставку с архивными фотографиями.
Директорка «Кыргызской космической программы» Жибек Батырканова тоже отмечает нехватку в Кыргызстане научных центров и экспонатов в них. По ее словам, посещение научных музеев смогло бы положительно сказаться на уровне знаний школьников и студентов.
«Такие центры и прикладные занятия в нем могли бы улучшить, например, обучение школьников — у них сейчас сплошная теория, без практики и визуализации. И эта теория потом забывается. […] Было бы классно, если бы у нас был такой центр, где мы, как команда, могли проводить экскурсии, рассказывать о планетах и делать какие-то мероприятия», — говорит Жибек.
В Министерстве образования, которое должно формировать научно-просветительскую деятельность в Кыргызстане, сообщили, что никакого отношения к планетарию не имеют.
Научно-просветительских организаций в Бишкеке катастрофически мало и принадлежат они в основном частным компаниям или неправительственным организациям.
Государственные же учреждения чаще всего страдают от недостатка финансирования. Например, бишкекский Дворец пионеров, который финансируется государством, сейчас превратился в обветшалое здание, хотя кружки для детей там до сих пор проводятся.
Научно просветительские центры в других странах
В 2002 году в соседнем Узбекистане был открыт собственный планетарий. Он состоит из двух залов: показательного и выставочного. В показательном зале на 60 человек на специальном оборудовании демонстрируют звездное небо и планеты Солнечной системы.
В России в последнее время стали открываться большие научно-просветительские центры. Например, в Сочи с 2014 года действует научно-образовательный центр «Сириус». Одна из многочисленных программ центра связана с космосом, в ней подростки изучают основы ракетной техники, спутниковых технологий, принципов работы космических аппаратов, а также получают знания по астрономии и астрофизике. «Сириус» финансируется из госбюджета и поэтому все занятия в нем бесплатные.
Жибек Батырканова из «Кыргызской космической программы» посетила несколько музеев в Вашингтоне и Нью-Йорке.
«Я видела очень много экскурсий, на которые школьные учителя водили детей. […] Мне это очень понравилось. Я представила себя, если бы меня в университете или в школе водили в такие музеи и давали какие-то задания по ним, я бы с удовольствием их выполняла и запоминала информацию намного лучше».
Автор: Алексей Журавлев
Редакторка: Рада Валентина кызы