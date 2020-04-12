Он до назначения на должность находился в Джалал-Абадской области в качестве ответственного координатора. В связи с обстановкой, у него не было возможности 14 дней находиться на карантине, поэтому он приступил к обязанностям.

Так 12 апреля сказал замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев о главе Минздрава Сабиржане Абдикаримове. По словам Каратаева, Абдикаримов все же сдал тесты на коронавирус и они были отрицательными.

«Министр (…) два раза сдавал анализы на вирус COVID-19, результаты — отрицательные. (…) Мы тоже недавно сдавали тесты на вирус, результаты отрицательные», — сказал Каратаев.

После возвращения из территорий с повышенным количеством зараженных чиновники обязаны провести время в карантине — например, после визита на юг страны премьер-министр и его команда — они проверяли санитарные посты и привезли гумпомощь медикам — сдали тесты на коронавирус и провели несколько дней в карантине. При этом было известно, что тесты этой делегации отрицательные.

По новым поправкам, которые ужесточили законы на время ЧС и ЧП, за нарушение карантина могут и должны наказывать.

Например, изменена формулировка 280 статьи УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». К этой статье добавили раздел про нарушение норм в режимах ЧС и ЧП. И если раньше могли осудить за причинение вреда, то сейчас хотят наказывать за нарушения, сопряженные с созданием угрозы — например, эту статью смогут применить к нарушившим карантин, даже если от их действий никто не пострадал. По оригинальной статье могут оштрафовать или даже лишить свободы. Внесены изменения и в Кодекс о проступках — по ним за нарушение карантина могут оштрафовать на сумму от 30 000 до 60 000 сомов.

Абдикаримов стал министром 1 апреля — режим ЧП в Джалал-Абаде, Оше и Бишкеке уже действовал. Пока непонятно, можно ли его действия расценить, как несоблюдение режима ЧП — за подобное нарушение могут наложить от 30 000 до 60 000 сомов штрафа, дать от 40 до 60 часов общественных работ или заключение от полугода до года.

Абдикаримов не отправился в самоизоляцию, потому что его на должность министра назначили в тот же день, когда уволили прежнего главу Минздрава Космосбека Чолпонбаева. В тот же день Абдикаримов должен был приступить к обязанностям. Чолпонбаева уволили по рекомендации Совбеза, приказ подписал президент Жээнбеков — он был недоволен подготовкой Минздрава к техническому состоянию лабораторий, а также к тому, что ведомство недостаточно обеспечило врачей средствами защиты.