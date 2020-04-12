Минздрав сообщил о 12 новых случаях заражения коронавирусом среди медработников. Шесть медиков заразились в Оше, пять — в Нарыне и один в Бишкеке. Всего в стране заразились уже 63 медработника — в их числе эпидемиологи, врачи, средний и младший медперсонал и сотрудники Госсанэпиднадзора, которые выезжают в очаги эпидемии для выявления контактных лиц и дезинфекции.

Премьер-министр накануне подтвердил, что зараженным медикам должны выплатить по 200 тысяч сомов. Если медик погибнет, то его семья, потеряв кормильца, получит всего миллион сомов. Кроме компенсаций зараженным, выплаты полагаются всем медикам, которые сейчас задействованы в опасной работе.

Ежемесячно им к их основной, очень небольшой, зарплате должны выплачивать от 29 тысяч сомов до 46 тысяч сомов. Размер выплат зависит от навыков медика и времени пребывания в очагах заражения.

В Кыргызстане зафиксировано уже 377 случаев заражения — пять пациентов умерли, 54 выписаны из больницы после получения отрицательного теста на коронавирус. В больницах остаются 318 пациентов с коронавирусом, 11 в тяжелом состоянии — шесть из них в реанимации.