Минздрав сообщил о 38 новых зараженных коронавирусом.

Большую часть новых зараженных зафиксировали в Нарыне — 13 человек. Немногим меньше — 12 человек — обнаружили в Оше. Пять зараженных в Бишкеке, по три — в Оше и Чуйской области, два — в Иссык-Кульской области.

Всего в стране зафиксированы уже 377 случаев заражения — это вместе с 54 выздоровевшими и пятью умершими пациентами. За последние сутки выписали 10 пациентов — по пять в Ошской и Джалал-Абадской областях.

Наибольшее число заражений в Ошской области — 119 случаев, а в Оше — еще 54 случая. 89 — в Джалал-Абадской.

21 случай заражения в Чуйской области и 59 — в Бишкеке.

Число заражений в Нарынской области довольно резко выросло до 25 случаев.

Меньше всего случаев заражения в Иссык-Кульской и Баткенской областях — 6 и 4 соответственно. В Таласской области все также — зараженных нет.