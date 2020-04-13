Адвокат бывшего таможенника Эмиля Кимсанова Назгул Суйунбаева написала 13 апреля в фейсбуке об избиении ее подзащитного в СИЗО-1 Бишкека.

* Эмиль Кимсанов — бывший крупный чиновник таможни. Журналисты причисляют его к окружению экс-зампреда таможни Раима Матраимова. С февраля 2020 года Кимсанов и его близкие сообщают о давлении и угрозах со стороны клана Матраимовых. Недавно Кимсанов заявил, что Раим Матраимов велел ему «доставить живым или мертвым» журналиста-расследователя Али Токтакунова, одного из авторов расследования о контрабанде и семье Матраимовых.

Суйумбаева позвонила дежурному сотруднику СИЗО и попросила проверить Кимсанова. В ответ ей заявили, «что никого отправить не смогут, не рабочий день».

«Раз государство заключило под стражу моего подзащитного, то оно автоматически несет ответственность за его жизнь и здоровье! И в данном случае дежурный должен был немедленно отреагировать на мой звонок и проверить данный факт, а не ждать наступления рабочего дня!» — пишет она.

Также она утверждает, что вместе с Кимсановым в одной камере теперь сидят еще трое заключенных. Суйумбаева считает, что это создает «прямую угрозу его жизни».

Жена Кимсанова Мария Заворотняя тоже написала пост в фейсбуке. Она сообщила, что ее мужа избили 10 апреля, когда привезли на следственные действия. Заворотняя поделилась фотографией Кимсанова, где его правая рука в синяках.

Начальник пресс-службы ГСИН Самат Калыков опроверг информацию об избиении Кимсанова. Он считает, что фотография, опубликованная женой Кимсанова, старая. Еще Курманкулов сообщил, что Кимсанов был удивлен этим и написал объяснительную, где указывает, что избиения не было.

«Адвокат говорит, что ей позвонили ночью на условиях анонимности, но кто угодно это может сделать просто так. Надо же это доказать. Зачем, когда в стране такая ситуация, будоражить народ? Она могла позвонить в центральный аппарат ГСИН, отправить официальное письмо, наши сотрудники сразу бы выехали на место и дали ответ. У нас есть видеонаблюдение, все контролируется», — сказал Калыков в интервью reporter.kg.

Задержание Кимсанова

Экс-таможенник Эмилбек Кимсанов был задержан 20 февраля в Санкт-Петербурге и экстрадирован в Кыргызстан. Он проходит по делу об избиении Автандила Конгантиева, сына бывшего главы МВД Молдомусы Конгантиева.

Кимсанова водворили в СИЗО-1 Бишкека 31 марта. Сам Кимсанов утверждает, что дело было закрыто два года назад и не понимает, почему его снова возбудили.

9 апреля жена Кимсанова Мария Заворотняя обратилась к президенту с просьбой о помощи ее семье. Она заявила, что ей и её семье угрожает «физической расправой» «один из влиятельных людей Кыргызстана» через сотрудников милиции и спортсменов.

10 апреля Заворотняя опубликовала в фейсбуке еще одно видео, в нем Кимсанов говорит что бывший зампредседателя Таможенной службы Раим Матраимов требовал от него доставить «живым или мертвым» журналиста-расследователя радио «Азаттык» Али Токтакунова.

В качестве доказательства он обнародовал номер телефона, который предположительно принадлежит Матраимову. С этого номера, по словам Кимсанова, Матраимов и высылал сообщения с заданиями. Сами сообщения Кимсанов тоже показал.

Депутат Искендер Матраимов сказал, что Кимсанов ответит за свои слова перед богом и законом. «Здоровье Токтакунова сейчас важно не столько для него самого, сколько для нас. Перед выборами появляются и более фантастические сказки», — рассказал Матраимов в интервью «Азаттыку».