Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов предложил президенту Сооронбаю Жээнбекову продлить режимы ЧС и ЧП. Об этом пресс-служба аппарата президента сообщила 13 апреля.

По информации пресс-службы, Боронов предложил рассмотреть возможность продления режима ЧП, «опираясь на анализ медицинских специалистов», а также с учетом «ежедневного роста количества заболеваемости, и ситуации в мире и соседних странах».

По его словам, эта мера необходима для «снижения социальных контактов между людьми», что предотвращает распространения коронавируса.

При этом, в сообщении пресс-службы президента не указано, на какой период планируется продлить режим ЧП.

Если президент одобрит продление режима ЧП, то это решение должен рассмотреть и парламент.

Пресс-секретарь парламента Ибраим Нуракун уулу сообщил, что депутаты соберутся на внеочередное заседание 15 апреля.

В этот день завершается режим чрезвычайного положения, который был введен 25 марта в нескольких городах и областях Кыргызстана в связи с распространением коронавируса COVID-19.

На заседании депутаты парламента хотят заслушать информацию правительства относительно условий режимов ЧС и ЧП.

Согласно конституции Кыргызстана, именно они должны утвердить или отменить указ президента о том, будет ли продлен режим ЧП.

Из-за режима ЧП закрылись многие предприятия в самых крупных городах страны — Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. Кроме того, жители этих городов не могут передвигаться на машине без специальных пропусков. Также им разрешено выходить на улицу в период с 7:00 до 20:00 только по трем причинам — поход в магазин, аптеку или больницу.

В Кыргызстане по состоянию на 13 апреля зарегистрировано 419 случаев заражения коронавирусом. Пять человек погибли, считаются выздоровевшими более 60 человек.