Депутат Искендер Матраимов опубликовал в фейсбуке пост о том, что фонд «Исмаил ата» перевел 10 млн сомов на государственный счет, предназначенный для борьбы с коронавирусом. На вопрос журналиста «Клоопа» о том, откуда у фонда столько денег, Матраимов не ответил.

«Давайте сделаем так. Я написал в фейсбуке, если хотите, можете взять информацию оттуда и написать. Давайте», — после этого Матраимов бросил трубку.

Затем депутат перезвонил и добавил, что фонд отчитается за все перед Государственной налоговой службой и Республиканским штабом по борьбе с COVID-19.

В сообщении депутата говорится, что фонд его семьи передал министерству здравоохранения 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса и два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По его словам, еще 18 аппаратов ИВЛ в пути.

Кроме этого, Матраимовы раздали нуждающимся семьям в регионах страны 1200 тонн муки, 50 тонн растительного масла и 240 000 медицинских масок.

Кто такие Матраимовы?

Матраимовы — самый влиятельный клан на юге страны. В мае 2019 года «Азаттык» выпустил расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых. Позже Матраимовы опровергли информацию о причастности к выводу средств, а финпол проверил доводы журналистов и заявил, что имущества Матраимовых за рубежом не найдено.

Осенью 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и Kloop выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути» и рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с влиятельным кыргызским чиновником Раимомом Матраимовым.

Информатор журналистов — Айэркен Саймаити — признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Раима Матраимова. После этого Саймаити убили.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым отчасти из-за «дружбы» президента с Матраимовыми. Атамбаев неоднократно обвинял Жээнбекова в связях с Матраимовыми, называя Раима Матраимова не иначе, как «Райымом-Миллионом».