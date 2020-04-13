Компания «Газпром Кыргызстан» подняла тарифы на природный газ на апрель.

Для населения стоимость одного кубометра газа выросла на 2,3 сома – с 15,3 сома до 17,6 сомов.

Для бизнеса (промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций) тариф вырос с февраля по апрель на 2,6 сома – с 18,7 сомов до 21,3 сомов за кубометр природного газа.

В компании объяснили повышение тарифов ростом официального курса доллара, который по состоянию на 1 апреля составил 82 сома за доллар.

В сообщении компании говорится, что Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса обязывает «Газпром Кыргызстан» ежемесячно перерасчитывать тарифы на природный газ по официальному курсу сом/доллар США, устанавливаемому Нацбанком Кыргызстана на 1 число каждого месяца.