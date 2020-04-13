Депутат парламента Дастан Бекешев возмутился тем, что врача, который рассказал о плохих средствах защиты для медиков, заставили извиниться.

«Ситуация с публичным унижением врача меня очень сильно обеспокоила. Во-первых, так мы отобьем у врачей всяческое желание работать честно; во-вторых, органы национальной безопасности вышли за рамки своих полномочий и уже почувствовали безнаказанность», — заявил парламентарий

Он считает, что такие действия силовиков приведут лишь к тому, что компетентные врачи перестанут хорошо работать, а проблемы здравоохранения начнуть замалчиваться.

В итоге Бекешев инициировал проект постановления парламента, чтобы снизить давление на медиков.

Согласно тексту постановления, сотрудники ГКНБ и другие правоохранители должны прекратить давление на медработников.

Кроме того, что все медики, заразившиеся коронавирусом, должны получать компенсации. Также все медики должны обеспечиваться индивидуальными средствами защиты.

В документе говорится, что служебные расследования по факту заражения медиков нужно проводить в отношении руководителей медучреждений, а не самих заразившихся врачей.

Также в постановлении указано, что нужно провести расследование в отношении вице-премьер-министра Кубатбека Боронова из-за распространения непроверенной информации о медработнице, заразившей коллег коронавирусом после посещения тоя.

Давление из-за сообщений в соцсетях

По состоянию на 13 апреля в стране зафиксировано 419 случаев заражения коронавирусом. При этом, 79 заразившихся — медики.

Медики из разных регионов страны неоднократно жаловались на нехватку индивидуальных средств защиты, однако минздрав уверял, что всего хватает.

Ранее один из врачей пожаловался на качество выданной ему маски в твиттере. После публикации твита он сообщил о давлении на него, а вскоре аккаунт врача был удален.

12 апреля появилось видео, на котором медик вынужден был принести свои извинения за якобы фальшивую информацию.

Это не первый случай, когда врачи или их близкие жалуются на давление за якобы ложные сообщения о обо всем, что связано с коронавирусом в Кыргызстане.

В госкомитете нацбезопасности несколько раз отчитывались о том, что находили людей, которые распускали «фейки» — а затем в соцсетях публиковали видео с их извинениями.

Депутатка Эльвира Сурабалдиева заявила о том, что ведомство заставляет медработников лгать и рассказала о том, что ведомство заставило извиниться жителя Сокулука за якобы ложную информацию о выявленном случае заражения в этом районе.

Позже оказалось, что эта информация достоверна – полпредство Чуйской области сообщило, что местный акимиат самоизолировался, когда у супруги одного из чиновников тест на коронавирус показал положительный результат.