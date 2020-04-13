Города по всему миру не должны открываться до тех пор, пока от коронавируса не будет разработана вакцина. Такой вывод сделали ученые в исследовании, основанном на вспышке болезни в Китае и опубликованном в медицинском журнале The Lancet.

Первое испытание экспериментальной вакцины на людях началось в середине марта. Пока проводятся исследования, в лучшем случае может пройти более полутора лет, прежде чем вакцина станет общедоступной.

При этом 8 апреля китайский город Ухань, который был в эпицентре кризиса коронавируса, открылся спустя 76 дней изоляции. Было возобновлено автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

В исследовании ученые использовали математическое моделирование, чтобы показать, что преждевременное снятие ограничений может привести к второй волне масштабной вспышки.

Скорость заражения возрастет, если правительства не обеспечат медленное снятие ограничений и тщательный мониторинг путей заражения. Об этом предупредил профессор Джозеф Ву из Университета Гонконга, который возглавлял исследование.

«Хотя такие меры контроля, как физическое дистанцирование и изменение поведения, вероятно, будут сохраняться в течение некоторого времени, заблаговременное установление баланса между возобновлением экономической деятельности и сохранением низкого количества зараженных, вероятно, будет лучшей стратегией, пока эффективные вакцины не станут широко доступными», — сказал Ву.

Исследование может иметь решающее значение, так как страны по всему миру рассматривают, как лучше ослабить ограничения, чтобы их экономика снова начала двигаться. Как показало исследование, неправильное понимание этого может привести к новым вспышкам и новым ограничениям, что может иметь катастрофические последствия для системы здравоохранения и экономики.

Последствия раннего открытия городов могут поразить некоторые области сильнее, чем другие. Дальнейший анализ в отчете Lancet показал, что риск смерти для зараженных коронавирусом, существенно различался в разных частях Китая, в зависимости от экономического развития и наличия ресурсов здравоохранения.

По данным исследования, уровень смертности в Хубэй составил 5,91%, что почти в шесть раз выше, чем за пределами провинции, где он составлял 0,98%.

«Даже в самых процветающих и богатых мегаполисах, таких как Пекин и Шанхай, ресурсы здравоохранения ограничены, и сервисы столкнутся с внезапным увеличением спроса», — сказал другой автор исследования профессор Габриэль Леунг.

Строгие ограничения на передвижение людей и товаров были введены по всему Китаю 23 января после того, как в декабре в Ухане появился новый коронавирус, который серьезно повлиял на экономику и личные свободы. С тех пор ограничения постепенно смягчались в некоторых китайских провинциях — фабрики и офисы открывались медленно и постепенно.

Анализ четырех городов и 10 провинций за пределами Хубэя показывает, что ограничения должны отменяться постепенно, или число случаев заражения будет постепенно расти в течение периода послаблений.



Оценки также предполагают, что как только количество случаев заболевания сильно увеличится, простое ужесточение мер не сможет существенно снизить распространение коронавируса. Это потребует дополнительных усилий, что может привести к более значительным последствиям для здоровья и экономики.