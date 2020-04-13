Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев прокомментировал видео, на котором медик принес свои извинения за якобы фальшивую информацию о плохом обеспечении средствами индивидуальной защиты.

«Была такая ситуация, когда медицинский работник где-то высказал свое мнение о проблеме, а на следующий день его заставляют на камеру приносить извинения. Это неправильно. Сейчас мы ведем разъяснительные работы», – сказал Усенбаев.

По его словам, ведомство ведет работу с координаторами, объясняя им, что не нужно давить на медицинских работников.

«Получая средства индивидуальной защиты, мы немедленно составляем разнарядки [документы об отгрузке средств] и доставляем по регионам, чтобы обеспечить уровень безопасности, необходимый для борьбы с коронавирусом», – отметил замминистра.

Ранее один из кыргызстанских медиков пожаловался на качество выданной ему маски в твиттере. После публикации твита он сообщил о давлении на него, а вскоре аккаунт врача был удален.

12 апреля появилось видео, на котором медик вынужден был принести свои извинения за якобы фальшивую информацию.

Жалган маалымат тараткандар элден кечирим сурай баштады Publicerat av Багыт Lördag 11 april 2020

После этого депутат Дастан Бекешев заявил о своей готовности заступиться за молодого доктора. По его словам, он написал об этом письмо в Генпрокуратуру.

Это звездец. Позор ГКНБ. Вместо того, чтоб заниматься своими прямыми обязанностями, они заставляют врачей публично извиняться. https://t.co/dUVve1n6X3 — Дастан Бекешев (@bekeshev) April 12, 2020

Пользователи соцсетей устроили флешмоб в поддержку врача, публично извиняясь за свои прошлые поступки и высказывания.

Хочу попросить извинения за то, что я ложно описала ситуацию по лёгочной гипертензии В Кыргызстане. У нас есть все биотехнологии и дорогие препараты, гранты расходуются эффективно, люди не умирают, а возвращаются к нормальной жизни https://t.co/TOaF7XW73K — Begimai (@luna___tu) April 12, 2020

Хочу попросить прощения за то, что привлекаю ивестиции в образование и науку КР, а также за то, что публикуюсь в международных журналах. На самом, деле нашей науке завидует весь мир #прости https://t.co/C63kSXjVgB — Rahat Sabyrbekov (@Rah_Sab) April 12, 2020

Прошу простить меня за то, что раскрывал ложь и пропаганду, коррупцию и лицемерие. Всего этого нет. В Кыргызстане на самом деле нет коррупции, злоупотреблений властью, в госуправлении сплошь честные и порядочные люди, особенно в таможенной системе… #Бектур — Фактчекер (@vahoel) April 12, 2020

Давление из-за сообщений в соцсетях

Это не первый случай, когда врачи или их близкие жалуются на давление за якобы ложные сообщения о обо всем, что связано с коронавирусом в Кыргызстане.

В госкомитете нацбезопасности несколько раз отчитывались о том, что находили людей, которые распускали «фейки» — а затем в соцсетях публиковали видео с их извинениями.

Депутатка Эльвира Сурабалдиева заявила о том, что ведомство заставляет медработников лгать и рассказала о том, что ведомство заставило извиниться жителя Сокулука за якобы ложную информацию о выявленном случае заражения в этом районе.

В случае с зам ЦСМ Сокулукского района именно сотрудники ГКНБ пришли к ней на работу, и записали видео с ее извинениями (за правду) за высказывания дочери. И они же сельчанина заставили извиняться за правду о КВ карантине в райакимиате. Об этом я и возмущалась в ЖК. — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) April 12, 2020

Позже оказалось, что эта информация достоверна – полпредство Чуйской области сообщило, что местный акимиат самоизолировался, когда у супруги одного из чиновников тест на коронавирус показал положительный результат.

Порча репутации

В Кыргызстане коронавирусом заражены уже 79 медиков. Часть из них недавно пожаловалась на порчу репутации и дезинформацию со стороны вице-премьера Кубатбека Боронова. Чиновник заявил, что врачи детского стационара в Оше заразились потому, что одна из докторов была в гостях у зараженного. Дело в том, что тем, кто заразился не на работе, не полагаются компенсационные выплаты.

Заявление чиновника возмутило врачей и они выступили в защиту своей коллеги — по их словам, она заразилась на работе, потому что контактировала там с зараженными паломниками. А сама медработница, находясь в тяжелом состоянии, сообщила, что предупреждала свое руководство о том, что ей нужно провериться на вирус и уйти в карантин, но ее не послушали.

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