Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев прокомментировал видео, на котором медик принес свои извинения за якобы фальшивую информацию о плохом обеспечении средствами индивидуальной защиты.
«Была такая ситуация, когда медицинский работник где-то высказал свое мнение о проблеме, а на следующий день его заставляют на камеру приносить извинения. Это неправильно. Сейчас мы ведем разъяснительные работы», – сказал Усенбаев.
По его словам, ведомство ведет работу с координаторами, объясняя им, что не нужно давить на медицинских работников.
«Получая средства индивидуальной защиты, мы немедленно составляем разнарядки [документы об отгрузке средств] и доставляем по регионам, чтобы обеспечить уровень безопасности, необходимый для борьбы с коронавирусом», – отметил замминистра.
Ранее один из кыргызстанских медиков пожаловался на качество выданной ему маски в твиттере. После публикации твита он сообщил о давлении на него, а вскоре аккаунт врача был удален.
12 апреля появилось видео, на котором медик вынужден был принести свои извинения за якобы фальшивую информацию.
После этого депутат Дастан Бекешев заявил о своей готовности заступиться за молодого доктора. По его словам, он написал об этом письмо в Генпрокуратуру.
Пользователи соцсетей устроили флешмоб в поддержку врача, публично извиняясь за свои прошлые поступки и высказывания.
Давление из-за сообщений в соцсетях
Это не первый случай, когда врачи или их близкие жалуются на давление за якобы ложные сообщения о обо всем, что связано с коронавирусом в Кыргызстане.
В госкомитете нацбезопасности несколько раз отчитывались о том, что находили людей, которые распускали «фейки» — а затем в соцсетях публиковали видео с их извинениями.
Депутатка Эльвира Сурабалдиева заявила о том, что ведомство заставляет медработников лгать и рассказала о том, что ведомство заставило извиниться жителя Сокулука за якобы ложную информацию о выявленном случае заражения в этом районе.
Позже оказалось, что эта информация достоверна – полпредство Чуйской области сообщило, что местный акимиат самоизолировался, когда у супруги одного из чиновников тест на коронавирус показал положительный результат.
Порча репутации
В Кыргызстане коронавирусом заражены уже 79 медиков. Часть из них недавно пожаловалась на порчу репутации и дезинформацию со стороны вице-премьера Кубатбека Боронова. Чиновник заявил, что врачи детского стационара в Оше заразились потому, что одна из докторов была в гостях у зараженного. Дело в том, что тем, кто заразился не на работе, не полагаются компенсационные выплаты.
Заявление чиновника возмутило врачей и они выступили в защиту своей коллеги — по их словам, она заразилась на работе, потому что контактировала там с зараженными паломниками. А сама медработница, находясь в тяжелом состоянии, сообщила, что предупреждала свое руководство о том, что ей нужно провериться на вирус и уйти в карантин, но ее не послушали.