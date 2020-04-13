<section><h2></h2><h2><strong>Сначала кое-что проверим. В какой сфере у вас образование? </strong></h2></section><section><h2></h2><h2><strong>Гуманитарные науки</strong></h2><p></p><p>Это очень популярное направление — каждый пятый студент выбирает его. Но к сожалению, на рынке труда Кыргызстана меньше 3% вакансий для людей с таким образованием. Лингвисты, философы, переводчики, журналисты и филологи не очень востребованы.</p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Почитайте наш материал ниже, чтобы узнать, какие сферы востребованы!</span></p></section><section><h3><h2><strong>Юриспруденция </strong></h2></h3><p></p><p>Это очень популярное направление — каждый десятый студент выбирает его. Но к сожалению, на рынке труда Кыргызстана меньше 2% вакансий для людей с таким образованием.</p><p><br /></p><p>Почитайте наш материал ниже, чтобы узнать, какие сферы востребованы!</p></section><section><h3><h2><strong>Экономика</strong></h2></h3><p></p><p>Неплохой выбор! Хотя это достаточно популярная сфера среди студентов, каждая пятая вакансия на рынке для вас. </p><p><br /></p><p>Читайте ниже наш материал, чтобы узнать, какие еще сферы работы востребованы. </p></section><section><h3><h2><strong>В сфере образования, как ни странно</strong></h2></h3><p></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Каждый 10-ый студент — будущий врач. Вакансий для вас — в среднем 7% за последние пять лет.</span></p><p><br /></p><p>Читайте ниже наш материал, чтобы узнать, какие сферы востребованы!</p></section><section><h3><h2><strong>Технические науки</strong></h2></h3><p></p><p>Каждая восьмая вакансия в Кыргызстане — для программиста или инженера. Неплохо.</p><p><br /></p><p>Читайте ниже наш материал, чтобы узнать, какие сферы востребованы!</p><p><br /></p><p><br /></p></section><section><h3><h2><strong>Менеджмент</strong></h2></h3><p></p><p>Вы восхитительны! Это одно из самых непопулярных направлений в кыргызских вузах — всего 4% студентов выбирают его. И почти треть рынка вакансий для вас. Понимаете, что это значит?</p><p><br /></p><p>Читайте ниже наш материал, чтобы узнать больше!</p></section><section><h3><h2><strong>Здравоохранение</strong></h2></h3><p></p><p>Каждый 10-ый студент — будущий врач. Вакансий для вас — в среднем 7% за последние пять лет.</p><p><br /></p><p>Читайте ниже наш материал, чтобы узнать, какие еще сферы востребованы!</p></section><section><h3><h2><strong>Сельскохозяйственные науки</strong></h2></h3><p></p><p>Очень мало студентов выбирают эту сферу — в 2019 году вас было всего 1,5%. К сожалению, у нас нет данных по вакансиям, потому что работников в эту сферу очень редко ищут через сайты по поиску работы (практически никогда).</p><p><br /></p><p>Эксперты говорят, что многие работодатели ищут себе сотрудников уже в университетах, на последних курсах.</p><p><br /></p><p>Все равно почитайте наш материал ниже, чтобы узнать больше, как обстоят дела на рынке труда!</p><p><br /></p></section><section><h3><h2><strong>Естественные науки</strong></h2></h3><p></p><p>Не очень популярное направление. Около 5% всех студентов — ваши будущие коллеги, а вакансий для вас чуть меньше 7%.</p><p><br /></p><p>Читайте ниже наш материал, чтобы узнать, какие сферы востребованы!</p></section><section><h3><h2><strong>Сервис</strong></h2></h3><p></p><p>В среднем меньше 1-го % студентов хотят делать карьеру в сфере сервиса и гостеприимства. Однако, за последние 5 лет, каждая 10-ая вакансия была для вас.</p><p><br /></p><p>Читайте ниже наш материал, чтобы узнать, какие еще сферы востребованы!</p></section><section><h3><h2><strong>Я еще учусь в школе</strong></h2></h3><p></p><p>Отлично. Значит этот материал для вас. Читайте ниже, чтобы узнать, какие профессии востребованы в Кыргызстане!</p></section><section><h2><p><strong>Сначала кое-что проверим. В какой сфере у вас образование? :mortar_board: </strong></p></h2></section>

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