Совсем скоро тысячи абитуриентов с сертификатами ОРТ будут ходить по университетам и выбирать свое будущее. Кто-то уже будучи подростком знает, кем хочет стать, а кому-то только предстоит сделать этот шаг.
*Из-за пандемии коронавируса ОРТ перенесли на неопределенный срок. Но мы надеемся, что абитуриенты смогут все же поступить в университеты.
Но не у всех студентов сразу получается решить, чем они хотят заниматься. Некоторые меняют специальность несколько раз, чтобы найти себя.
Нашу героиню зовут Эльвира Калмурзаева. Она мечтала стать журналисткой и подала документы на соответствующий факультет. Таких, как Эльвира, достаточно много. Каждый пятый студент в Кыргызстане выбирает гуманитарные науки, среди которых — журналистика, лингвистика и психология.
Но востребованы ли после выпуска студенты, изучавшие гуманитарные науки? Как много вакансий готов предложить им рынок труда в Кыргызстане? Что насчет остальных специальностей?
Чтобы ответить на эти вопросы, мы проанализировали вакансии на рынке труда Кыргызстана.
Тогда мы выгрузили актуальные данные с этих четырех сайтов и с сайта Госкадровой службы и проанализировали их. Вакансии на каждом сайте мы разбили на те же 10 категорий, по которым учатся студенты в вузах. Сравнив данные с сайтов между собой, мы поняли, что Headhunter.kg в среднем дает похожее распределение вакансий, что и другие сайты, и использовали его информацию за последние пять лет. В нашем анализе учтены только данные сайтов, без учета поиска работы «по знакомству» или прямого приглашения на работу соискателя. Это касается, например, сельхоз сектора — такие вакансии не публикуются на сайтах по поиску работы.
Оказалось, что для гуманитариев совсем мало работы — чуть больше двух процентов от всех вакансий, где нужно высшее образование. В целом, это одна из самых невостребованных сфер на сайте, и спрос на нее, к сожалению, за пять лет не растет.
Тогда какие специалисты нужны в Кыргызстане?
Наш анализ выявил четыре «перспективные» сферы, в которых доля вакансий больше, чем доля студентов: это менеджмент, экономика, сервис и естественные специальности — геологи, химики, биотехнологи и другие.
Половина всех вакансий за пять лет — в сфере экономики и менеджмента. 30% приходится на менеджмент, где трудятся маркетологи, эйчар-специалисты и координаторы. При этом, студентам эта сфера не очень интересна: из всех учащихся всего 4% выбрали ее своей будущей профессией. На рынке экономистов разрыв не такой сильный: на 20% от всех вакансий приходится 17% от всех студентов.
Как видно, во многих сферах есть перевес «процента студентов» над «процентом вакансий». Почему так происходит?
Директор рекрутинговой компании «WIND» Ильгиз Эдиль уулу рассказывает, что после окончания школы многие абитуриенты «не до конца понимают, чем хотят заниматься».
«Зачастую абитуриенты делают ошибочный выбор и родители очень влияют на их будущее и не в лучшем исполнении. Мир сейчас так быстро меняется, что невозможно одному поколению спрогнозировать, что будет ново для следующего поколения. Зачастую родители хотят дать свой жизненный опыт, либо чтобы дети продолжили их дело», — говорит он.
По его словам, в кыргызских семьях детей часто «распределяют по ролям»: кто-то в органах, кто-то врач, а кто-то банкир. Из-за этого студенты идут учиться на специальности, которые могут быть не востребованы на рынке труда.
Алина Макенова, которая руководит рекрутинговой фирмой «Make Nova», рассказывает, что за более чем два года работы ее компании, работодатели только по одному разу обратились с поиском юриста и бухгалтера. Компании чаще ищут маркетологов, сотрудников в отдел продаж и программистов — это более ста вакансий в ее агентстве.
Но юридические факультеты по-прежнему остаются популярными. Каждый десятый студент в Кыргызстане — будущий юрист. К сожалению, у нас для них плохие новости:
- Вакансий для юристов очень мало — всего 1% в 2019 году, и непонятно, куда будут устраиваться остальные;
- И даже при этом, спрос на юристов падает сильнее, чем в остальных сферах;
- Пять лет назад каждая десятая вакансия была для юриста, а сейчас только каждая 100-ая.
С экономистами немного другая история — банковские специалисты, бухгалтеры и страховые агенты становятся уже не такими востребованными — спрос на них упал больше, чем в два раза. Тем не менее, доля вакансий для них по-прежнему высока — 15% от всего рынка.
Но несмотря на такой высокий спрос, студентов, похоже, не сильно интересуют эти две сферы. Например, будущих экономистов за пять лет стало на треть меньше: доля учащихся упала с 21% до 14%. А на менеджмент и вовсе стабильно приходится всего около 4% учащихся.
Как менялись предпочтения работодателей и студентов
Процентная доля вакансий и студентов за 2015-2019 годы.
«перевес вакансий»
«перевес студентов»
Здравоохранение — сфера, где стабильно растет интерес среди студентов. Именно здесь доля учащихся за пять лет выросла почти в два раза. То есть в ближайшем будущем у нас будет немало дипломированных молодых врачей. Но спрос на врачей, по нашим данным, достаточно нестабилен: в среднем за пять лет на врачей приходится только 7% вакансий.
Остальные сферы:
«перевес вакансий»
«перевес студентов»
Что делать, если вы поступили «не туда»?
По словам Алины Макеновой, если человеку не нравится его специальность или она не востребована — всегда можно научиться новому.
«Не надо стесняться любой работы — пробовать себя от официантов до сотрудников отдела продаж. Очень много заниматься самообучением. Если нет английского, учить его, чтобы он был на уровне носителя. Большинство международных компаний требуют английский», — советует она.
Вы еще помните нашу Эльвиру? После первого года учебы она поняла, что для журналиста степень бакалавра необязательна. Тогда она подала документы на другую гуманитарную специальность — английский язык.
Проучившись год на этой специальности, она увлеклась дебатами. Вместе с другими участниками она дебатировала о глобальных проблемах, на экономические и социальные темы.
Вы не поверите, но Эльвира забрала документы и поступила в третий раз, теперь уже на международные отношения.
«Тогда для того чтобы поменять специальность, надо было заново перепоступать на первый курс и сдавать экзамены. Я проучилась шесть лет вместо четырех», — рассказывает Эльвира.
Сейчас Эльвира Калмурзаева — исполнительная директорка организации IDEA, которую она возглавляет больше трех лет.
«Мне было очень страшно, что я столько раз меняла [факультет] и будет ли это правильным выбором. Думала, а что если даже в третий раз не понравится, вдруг я зря потеряла время? Но сейчас я не жалею. Я считаю, что это уникальный опыт, который я смогла прожить сама», — говорит она.
Советы экспертов, как выбирать будущую профессию:
- При выборе вакансии нужно «смотреть шире»: не финансист, а дата-аналитик;
- Проверяйте, какие профессии будут востребованы через 5 или 10 лет, а какие исчезнут;
- Смотрите, чтобы профессия была достаточно гибкой, чтобы выжить на рынке труда;
- Многие профессии уходят в онлайн-пространство, не забывайте об этом, когда выбираете профессию;
- Подумайте, что будет, если в вашу профессию добавить «частичку IT».
P.S. После анализа данных мы нашли пару интересных вещей:
- Если вы юрист и не можете найти работу, присмотритесь к госслужбе. Платят там не очень много, зато самая большая доля вакансий для юристов была именно на сайте госкадровой службы. Также больше вакансий для юристов оказалось на сайте job.kg.
- Если вы специалист технической направленности, больше вакансий для вас на сайтах Headhunter.kg и Job.kg.
- Специалистам сферы сервиса лучше искать работу на Job.kg.
- Для гуманитариев employment.kg и госкадровая служба предлагают больше вакансий, чем остальные.
Авторы: Азиза Раимбердиева и Айзирек Иманалиева
Скрейпинг данных: Анна Бойко
Графики и верстка: Азиза Раимбердиева
Дата-редакторы: Анастасия Валеева, Айзада Тома
Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком, DFID и IDEM. Ментором программы выступает Анастасия Валеева. Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение «Интерньюс» и его партнеров.