Международные правозащитные организации Amnesty International, Civil Rights Defenders, Front Line Defenders, Human Rights Watch и Международное партнёрство за права человека обратились к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову с призывом освободить Азимжана Аскарова из-за угрозы его заражения коронавирусом.

«Мы призываем вас как можно скорее освободить Азимжана Аскарова. До его освобождения просим принять меры по защите его здоровья и обеспечению ему доступа к средствам гигиены, скринингу и, при необходимости, медицинской помощи», — говорится в обращении правозащитников.

Авторы обращения отмечают, что Аскарову уже 68 лет и он долгие годы имеет проблемы с сердцем и легкими, «но не получает надлежащего и достаточного лечения».

«В условиях коронавирусной эпидемии он относится к числу людей, находящихся в группе повышенного риска», — сказано в обращении.

Также правозащитники настаивают, что лица, находящиеся в местах лишения свободы, подвергаются высокому риску заражения коронавирусом из-за «компактного размещения», что не позволяет им соблюдать дистанцию в полтора метра и изолироваться. Медицинское обслуживание в местах лишения свободы предоставляется не на должном уровне.

В связи с этим правозащитники требуют сократить количество заключенных, применяя условно досрочное освобождение, освобождение под надзор и другие меры, не связанные с лишением свободы.

«Лица с высоким риском развития осложнений при заражении коронавирусной инфекцией — лица преклонного возраста и имеющие расстройства здоровья, опасные при коронавирусе — должны быть в числе кандидатов на такое освобождение», — говорится в сообщении правозащитников.

Правозащитное движение «Бир Дуйно — Кыргызстан» обратилось к премьер-министру страны Мухаммедкалыю Абылгазиеву с просьбой освободить заключенных с особыми нуждами.

«Это больные, люди старше 60 лет, женщины, люди с инвалидностью и несовершеннолетние. Это очень важно сделать для недопущения роста смертности в закрытых учреждениях страны», — говорится в обращении.

Кто такой Аскаров

Азимжан Аскаров — правозащитник с юга Кыргызстана, который стал известен своими расследованиями пыток со стороны милиции.

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

В 2016 году Комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым. Комитет потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи. Однако этого до сих пор не произошло.

В апреле Верховный суд должен был рассмотреть его дело и окончательно решить его судьбу. Однако суд перенесли на начало мая из-за пандемии коронавируса в стране.