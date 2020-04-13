Из-за пандемии коронавируса сотни кыргызких трудовых мигрантов в турецком городе Анталья остались без работы и не могут вернуться на родину. В конце марта Турция приостановила международное авиасообщение на неопределенный срок.

Общество «Кыргыз эли», состоящее в основном из трудовых мигрантов, обратилось к президенту Сооронбаю Жээнбекову и лидерам партий с просьбой решить вопрос о возвращении их в Кыргызстан. Сейчас у многих кыргызских мигрантов закончились деньги на питание и оплату жилья, а некоторые даже «остались без куска хлеба на улице».

Мигранты сняли свое видеообращение и загрузили его на Youtube 11 апреля. Один из мигрантов говорит, что лишился работы примерно месяц назад.

«Все предприятия, а также отели закрыты. Здесь проживает около 7 тысяч граждан Кыргызстана. […] Среди них есть люди в плачевном состоянии: молодожены, беременные и больные люди, которые не могут отсюда улететь. Мы просим вас не бросать нас на произвол судьбы и оказать нам помощь», — сказал он.

Другой кыргызстанец сообщил, что в Анталье, Анкаре и Стамбуле есть более 350 мигрантов, которые не могут вернуться на родину. Он просит организовать для них чартерный рейс.

Журналисты «Клоопа» пытались получить ответ у Министерства иностранных дел по мероприятиям, направленным на решение этой проблемы. Пресс-служба МИДа попросила обратиться с письменным запросом. Перед выпуском этого материала ответа от МИД мы не дождались.

На сегодняшний день в Турции зарегистрировано 56 956 случаев заражения коронавирусом. Страна находится на девятом месте в мире по распространению болезни. По информации Миграционной службы на 2018 год, в Турции находятся около 30 тысяч наших сограждан. В основном кыргызстанцы трудятся в сфере обслуживания.