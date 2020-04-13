«Я официально приношу извинения медицинским работникам. Ранее мое выступление на брифинге в социальных сетях было воспринято неправильно, я не озвучивал имён. Если сказанные слова задели ваши честь и достоинство, я еще раз приношу свои извинения. Мы плотно работаем с медиками и видим всю ответственность. Мы понимаем вашу преданность и ценим это», — сказал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Ранее он заявил, что одна медработница заразилась коронавирусом не на работе, а посетив той паломников, которые приехали из малого хаджа. «Один из врачей инфекционного отделения зашел “на чай” к соседу, который прибыл из умры и заразился там. […] В итоге сотрудник заразил своих коллег», — сказал он.

Медработником, о котором говорил Боронов, оказалась врач Детского инфекционного стационара в Оше Тамила Нуркамилова. На момент этого заявления со стороны Боронова Нуркамилова находилась в тяжелом состоянии. Она назвала обвинения Боронова «ложью» и попыткой руководства «спасти свои шкуры».

17 сотрудников Детского инфекционного стационара в Оше поддержали обращение Нуркамиловой и написали обращение министру здравоохранения и главному инфекционисту. В нем они указали, что медик, которая якобы заразилась на тое, на самом деле заполняла анкеты прибывших кыргызстанцев из умры, помещенных на обсервацию. Там она и заразилась коронавирусом.

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