Новая кыргызско-турецкая клиника расположена на территории городской больницы №1. Фото: Эржан Бейшеналиев / «Клооп»

Посольство Турции заявило в конце марта, что передает минздраву Кыргызстана новую больницу в Бишкеке для лечения зараженных коронавирусом. Однако здание до сих пор закрыто для пациентов.

Пресс-секретарь минздрава Жылдыз Айгерчинова сообщила «Клоопу», что решение об открытии больницы будет принимать республиканский штаб.

По ее словам, в открытии этой больницы пока нет необходимости, потому что в Бишкеке хватает мест для пациентов с COVID-19.

«Сейчас принимает пациентов Республиканская клиническая инфекционная больница по городу Бишкек и Чуйской области. [Турецкую больницу] держат в резерве. Она будет открыта, если будет потребность, сейчас идут подготовительные работы. Как только будет принято решение, данная больница тоже начнет работать», — сообщила Айгерчинова.

По состоянию на 13 апреля в Кыргызстане зафиксировано 419 случаев заражения коронавирусом, при это в Бишкеке 69 зараженных.

Неработающая больница

Кыргызско-турецкую больницу построили еще осенью 2017 года. Строительством занималась турецкая компания, а деньги выделило правительство Турции. Клиника полностью оснащена медицинским оборудованием и может вмещать до 150 пациентов.

Больницу не открывали по разным причинам. Минздрав говорил, что открытие клиники откладывалось из-за задержки ратификаций двусторонних соглашений между Кыргызстаном и Турцией. Потом ждали оставшееся оборудование, которое не довезли из Турции. В итоге, сейчас больница до сих пор не работает.