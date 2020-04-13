Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что сотрудница одной из организаций здравоохранения республиканского масштаба заразилась коронавирусом.

«Данная сотрудница была привлечена для работы в оперативном штабе. Она заразилась коронавирусом. При каких обстоятельствах это произошло, сейчас идет расследование. Она получает соответствующее лечение», — сказал Усенбаев.

По его словам, медики уточнили всех лиц, с которыми она контактировала и обследовали их.

«На сегодня результат у них отрицательный. Мы проводим наблюдение и принимаем все необходимые меры», — сказал он.

Ранее замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев сказал, что глава минздрава Сабиржан Абдикаримов начал работу на своей должности сразу после прибытия из Джалал-Абадской области.

Эта область — вторая по количеству заразившихся в стране. По словам, Каратаева, глава минздрава не был на карантине, но сдал тест на коронавирус, который был отрицательным. По правилам, все, кто контактировал с больными, или находился в очаге распространения инфекции, должны пробыть 14 дней на карантине.

По состоянию на 13 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 419 человек, заразившихся COVID-19. 79 зараженных — медработники, 3 из которых находятся в тяжелом состоянии.

За период пандемии в стране погибли 5 человек, более 60 считаются выздоровешими.