Фото: Штаб КР

Минздрав сообщил о 16 новых случаях заражения коронавирусом среди медработников. Трое медиков находятся в тяжелом состоянии.

Девять медиков заразились в Бишкеке, четыре — в Ошской области, два — в Оше и один в Баткенской области. Всего в стране заразились уже 79 медработников — в их числе эпидемиологи, врачи, средний и младший медперсонал и сотрудники Госсанэпиднадзора, которые выезжают в очаги эпидемии для выявления контактных лиц и дезинфекции.

Власти обещали выплачивать всем медикам комппенсации, если он заразятся коронавирусом. Однако сначала они планируют расследовать обстоятельства всех случаев заражения, так как есть предположения о том, что медики не соблюдали инструкции.

При этом, медработники неоднократно жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты или же заявляли, что им выдают некачественные маски и костюмы.

Минздрав заявляет, что средств защиты хватает все, а силовики заставляют медработников извиняться за распространение недостоверной информации.

Кроме компенсаций зараженным, дополнительные выплаты полагаются всем медикам, которые сейчас задействованы в опасной работе.

Ежемесячно к их основной, очень небольшой зарплате должны доплачивать от 29 тысяч сомов до 46 тысяч сомов. Размер выплат зависит от навыков медика и времени пребывания в очагах заражения.

В Кыргызстане зафиксировано уже 419 случаев заражения. Всего за время пандемии погибли пять человек с COVID-19.

11 человек в тяжелом состоянии, 6 из них в реанимации. 67 пациентов выписаны из больницы после получения отрицательного теста на коронавирус.

На обсервации по Кыргызстану находится 947 человек.