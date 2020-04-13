Минздрав сообщил о 42 новых зараженных коронавирусом. Всего на 13 апреля зафиксировано 419 .

Новые случаи заражения обнаружены в:

Бишкеке – 10;

Чуйской области – 6;

Ошской области – 9;

Оше – 5;

Джалал-Абадской области – 2;

Нарынской области – 9;

Баткенской области – 1.

Всего за время пандемии пять человек с COVID-19 погибли, 67 человек считаются выздоровевшими.

Также есть новые случаи заражения среди медиков — на 13 апреля 16 заразившихся. Всего в стране заразились 79 медиков.

11 человек в тяжелом состоянии, 6 из них в реанимации. При этом трое человек в тяжелом состоянии — медики.

Наибольшее число заражений в Ошской и Джалал-Абадской областях.

Меньше всего случаев заражения в Иссык-Кульской и Баткенской областях — 6 и 5 соответственно. В Таласской области все также — зараженных нет.