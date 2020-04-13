Минздрав сообщил о 42 новых зараженных коронавирусом. Всего на 13 апреля зафиксировано 419 .
Новые случаи заражения обнаружены в:
- Бишкеке – 10;
- Чуйской области – 6;
- Ошской области – 9;
- Оше – 5;
- Джалал-Абадской области – 2;
- Нарынской области – 9;
- Баткенской области – 1.
Всего за время пандемии пять человек с COVID-19 погибли, 67 человек считаются выздоровевшими.
Также есть новые случаи заражения среди медиков — на 13 апреля 16 заразившихся. Всего в стране заразились 79 медиков.
11 человек в тяжелом состоянии, 6 из них в реанимации. При этом трое человек в тяжелом состоянии — медики.
Наибольшее число заражений в Ошской и Джалал-Абадской областях.
Меньше всего случаев заражения в Иссык-Кульской и Баткенской областях — 6 и 5 соответственно. В Таласской области все также — зараженных нет.