Минздрав сообщил о выздоровлении еще четырёх пациентов, у которых ранее зафиксировали коронавирус. Их выписали из Ала-Букинской территориальной больницы в Джалал-Абадской области.

Всего в стране от коронавируса выздоровел 71 пациент. Погибло пятеро.

13 человек находятся в тяжелом состоянии, 9 из них в реанимации. При этом трое человек в тяжелом состоянии — медики. Всего среди медицинского персонала 79 заражённых.

Выздоровление от коронавируса не означает, что эти люди больше не заразятся им. Они должны беречь себя и соблюдать правила самоизоляции во избежание риска повторного заражения или возвращения вируса из-за слабого иммунитета. Ранее Минздрав сообщал, что предупреждает выздоровевших, что они должны продолжить самоизоляцию дома.