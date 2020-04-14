Компания «Газпром Кыргызстан» заявила, что не будет повышать тарифы на природный газ в апреле 2020 года.

«Принимая во внимание сложившуюся социально-экономическую ситуацию, связанную с угрозой распространения коронавирусной инфекции и приостановлением экономической активности, по итогам консультаций с правительством сообщаем, что в апреле будут действовать тарифы на март 2020 года», — говорится в заявилении компания.

Таким образом, для населения стоимость одного кубометра будет составлять 15,5 сомов, для бизнеса — 18,7 сомов за кубометр. Тарифы за природный газ пересчитываются ежемесячно.

Ранее, «Газпром Кыргызстан» сообщил о повышении тарифов на природный газ, более чем на 2 сома за кубометр.

Для населения стоимость одного кубометра газа выросла бы до 17,6 сомов, а для бизнеса до 21,3 сомов.

В компании объяснили повышение тарифов ростом официального курса доллара, который по состоянию на 1 апреля составил 82 сома за доллар.

«Газпром Кыргызстан» — естественная монополия, выполняющая все функции обеспечения потребителей Кыргызстана природным газом. 100% доли в уставном капитале принадлежит российской компании «Газпром».