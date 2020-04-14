13 апреля на фейсбуке опубликовли видеообращение медработницы из города Исфаны Баткенской области Минавар Камиловой, которая работает №1 Центре семейной медицины. Она пожаловалась на нехватку средств индивидуальной защиты для медиков.

По ее словам, в Лейлеке есть люди, которые контактировали с больными коронавирусом, приехавшими из России, Баткена, малого хаджа и даавата. Она говорит, что медикам приходится каждый день посещать пациентов для наблюдения, поэтому нужны средства индивидуальной защиты.

«Нам необходимо ежедневно 70 одноразовых костюмов, 350 масок и перчаток, 70 антисептиков, 50 градусников и 100 медицинских шпателей», — сказала она.

Пресс-секретарь минздрава Жылдыз Айгерчинова сообщила «Клоопу», что в Центре семейной медицины в Лейлекском районе достаточно средств защиты. По ее словам, Узбекистан прислал гуманитарную помощь, которую распределили по медучреждениям Баткенской области.

«Сейчас в медучреждениях имеется 317 многоразовых защитных костюмов, 467 одноразовых защитных костюмов, почти 15 тысяч масок, 288 респираторов, более 1200 литров антисептиков, 19 тысяч пар перчаток, 10 аппаратов ИВЛ и 250 кг средства для дезинфекции», — сказала Айгерчинова.

Айгерчинова добавила, что в Баткенской области достаточный запас защитных медицинских принадлежностей, которые раздадут при первой необходимости.

В полномочном представительстве правительства Баткенской области сообщили, что информация от Камиловой не соответствует действительности.

В Баткенской области зарегистрировано 5 случаев коронавируса, но в городе Исфана пока не зарегистрировано ни одного заразившегося. В области на карантине находятся 458 человек, в обсервации один, в изоляции один человек.

Всего по стране на 14 апреля зафиксировано 430 случаев заражения коронавирусом, при это 83 заразившихся — медработники.