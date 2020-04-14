Госкомитет нацбезопасности заявил, что не проводил никаких мер в отношении врача Бектрура Апышева. Ранее Апышев, который работает в Ыссык-Атинском ЦСМ, заявил, что медикам выдают некачественные средства защиты от коронавируса, но позже почему-то извинился.

«К распространению видео с его [извинениями] ГКНБ никакого отношения не имеет», — говорится в сообщении.

В сообщении ГКНБ говорится, что силовики установили распространителей ложной информации, среди которых были и медики. Со всеми проведены профилактические беседы, после чего задержанных отпустили.

«На фоне ситуации с коронавирусом отдельные лица пытаются сделать себе дешевый самопиар путем распространения недостоверной информации, а также дискредитации работы всех структур, задействованных в борьбе против COVID-19», — говорится в сообщении.

Апышев заявил о нехватке средств защиты и транспорта для медиков в своем твиттере. Позже он написал о давлении, а затем и вовсе удалил аккаунт. Вскоре появилось видео, где медик извиняется за якобы недостоверное сообщение о средствах защиты.

Правозащитники и депутаты парламента выступили в защиту молодого врача и заявили, что нельзя оказывать давление на медиков.

Парламентарий Дастан Бекешев заявил, что Госкомитет нацбезопасности вышел за рамки своих полномочий в этом случае. Он разработал проект постановления парламента, где прописал, что силовики и правоохранители не должны давить на медработников.