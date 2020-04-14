Минздрав сообщил, что с 20 по 24 апреля 2020 года в Кыргызстане ожидается пик распространения коронавирусной инфекции. Такие прогнозы ведомству предоставила группа кыргызских учёных.

Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что для отслеживания ситуации с коронавирусом в стране, минздрав создал специальную группу, в состав которой вошли передовые специалисты и учёные Кыргызстана.

«Хотелось бы, чтобы мы этого пика скорее достигли. За пиком всегда неизбежно идет спад. Тогда мы быстро дошли бы до момента, когда можно будет подвести всю работу к профилактике этой инфекции», — сообщил Усенбаев.

Усенбаев сделал свое заявление на фоне желания властей продлить режим ЧП, а значит и карантин. Вице-премьер-министр 13 апреля обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой о продлении режима ЧП до конца месяц.

Из-за режима ЧП сильно пострадала экономика страны, а многие люди остались без работы.

В Кыргызстане первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы 18 марта. Спустя месяц, количество заражённых COVID-19 на 14 апреля составляет 430 человек.

Выздоровевшими считается 71 пациент. Погибло от коронавируса 5 человек.