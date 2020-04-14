Аппараты ИВЛ в кыргызско-турецкой больнице. Фото: Посольство Турции в Кыргызстане.

Минздрав сообщил, что в больницах Кыргызстана имеется 649 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Однако в рабочем состоянии находится всего 365 аппаратов

По словам заместителя министра здравоохранения Нурболота Усенбаева, Кыргызстану необходимо закупить, как минимум, 80 аппаратов ИВЛ.

«Закуплено за это время четыре аппарата за счет фондов. Они переданы в инфекционные стационары в Бишкеке, Баткене, Токмаке и Джалал-Абаде», — заявил Нурболот Усенбаев.

Предыдущий министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев ранее заявлял, что в Кыргызстане имеется 624 аппарата ИВЛ и еще сотня в резерве.

Замглавы Минздрава и главный санврач страны Толо Исаков заявлял, что Всемирный банк выделил 8 млн долларов для борьбы с коронавирусом. Эти деньги планировали потратить на покупку 200 аппаратов ИВЛ.

На 14 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 430 заражённых коронавирусом. Погибло пять человек.

13 зараженных находятся в тяжелом состоянии, из них трое — медики. Девять пациентов в реанимации. Всего среди медицинского персонала 79 человек с COVID-19