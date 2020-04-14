Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 14 апреля подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения до 30 апреля 2020 года.

Карантин будет продлён на всех территориях, где ранее был введён режим ЧП: в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, а также в Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, и в Сузакском Джалал-Абадской области.

Теперь этот указ должен рассмотреть парламент, который соберется на внеочередное заседание 15 апреля.

При этом президент уже провел встречу со спикером парламента, премьер-министром и лидерами фракций.

«Торага Жогорку Кенеша и Премьер-министр подчеркнули целесообразность продления режима чрезвычайного положения в отдельных городах и районах страны», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Вице-премьер-министр Боронов предложил рассмотреть возможность продления режима ЧП 13 апреля, «опираясь на анализ медицинских специалистов», а также с учетом «ежедневного роста количества заболеваемости, и ситуации в мире и соседних странах».





По его словам, эта мера необходима для «снижения социальных контактов между людьми», что предотвращает распространения коронавируса.

На 14 апреля в стране 430 человек заразились коронавирусом, пять человек погибли, более 70 выздоровели.