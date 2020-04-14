Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что у охранника, который работает в здании Министерства здравоохранения, анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

«Сейчас выясняем, где он заразился. Это покажет эпидемиологическое расследование. Мы мужчину в данный момент изолировали, он лечится. Анализы остальных сотрудников центрального аппарата отрицательные», — сообщил Усенбаев.

Также он отметил, что у зараженного не было клинических проявления COVID-19.

На брифинге 13 апреля замминистра подтвердил, что у сотрудницы минздрава, которую привлекли «для работы в оперативном штабе», положительный анализ на COVID-19.

По его словам, у лиц, контактировавших с ней, взяли анализы и у всех результат был отрицательный.

По состоянию на 14 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 430 зараженных коронавирусной инфекцией. При этом COVID-19 заразились 83 медработника.

За период пандемии в стране скончались пять пациентов, зараженных коронавирусом, 71 человек выздоровел.