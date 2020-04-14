Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил на заседании парламентских комитетов, что подтверждены 83 случая заражения короновирусом у медработников.

По его словам, из 430 зараженных, 18,5% составляют медики.

Коронавирусом заражены 26 врачей, 35 сотрудников среднего медперсонала (медсестры, лаборанты, помощники), 22 сотрудника младшего и технического персонала.

«Комиссия работает по каждому случаю заражения. Работа в этом направлении ведется», — добавил Боронов.

Власти обещали выплачивать всем медикам комппенсации, если он заразятся коронавирусом. Однако сначала они планируют расследовать обстоятельства всех случаев заражения, так как есть предположения о том, что медики не соблюдали инструкции.

При этом, медработники неоднократно жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты или же заявляли, что им выдают некачественные маски и костюмы.

Минздрав заявляет, что средств защиты хватает все, а силовики заставляют медработников извиняться за распространение недостоверной информации.

Кроме компенсаций зараженным, дополнительные выплаты полагаются всем медикам, которые сейчас задействованы в опасной работе.

Ежемесячно к их основной, очень небольшой зарплате должны доплачивать от 29 тысяч сомов до 46 тысяч сомов. Размер выплат зависит от навыков медика и времени пребывания в очагах заражения.

В Кыргызстане зафиксировано уже 430 случаев заражения. Всего за время пандемии погибли пять человек с COVID-19.