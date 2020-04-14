Минздрав сообщил об 11 новых зараженных коронавирусом. Всего на 14 апреля зафиксировано 430 .

Новые случаи заражения обнаружены в Бишкеке — 8, Чуйской области — 1, Джалал-Абадской области — 2.

Всего за время пандемии пять человек с COVID-19 погибли, 71 пациент выписан из больницы после получения отрицательного теста на коронавирус

13 человек находятся в тяжелом состоянии, 9 из них в реанимации. При этом трое человек в тяжелом состоянии — медики. Всего среди медицинского персонала 79 заражённых.

Наибольшее число заражений в Ошской и Джалал-Абадской областях.

Меньше всего случаев заражения в Иссык-Кульской и Баткенской областях — 6 и 5 соответственно. В Таласской области все также — зараженных нет.