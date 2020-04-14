Президент Сооронбай Жээнбеков 14 апреля подписал указ о введение режима чрезвычайного положения в городе Нарын и Ат-Башинском районе Нарынской области. Режим ЧП там продлится до конца месяца.

В период с 18 марта по 14 апреля 2020 года в Кыргызстане выявили были 430 случаев заражения коронавирусом. При это в Нарынской области долгое время количество случаев заражения не превышало пяти, однако после 7 апреля ситуация там резко изменилась. На 14 апреля в этой области зафиксировано 34 случая заражения коронавирусом, 19 из них в Ат-Башинском районе.

Комендантом в Нарыне и Ат-Башинском районе назначили начальника Управления внутренних дел Нарынской области Министерства внутренних дел Уланбека Аалиева.

С 15 апреля, если парламент одобрит указ президента, в Нарынской области введут комендантский час, особый режим выезда и въезда, тщательное отслеживание соблюдения домашнего карантина жителями, запрет массовых мероприятий.

Нарушителей правил, если они не жители районов, в которых введен режим ЧП, будут выдворять за пределы этой территории.

Сейчас на территории Кыргызстана режим ЧП введен в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, а также в Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, и в Сузакском Джалал-Абадской области. Этот режим должен был завершиться 15 апреля, но президент подписал указ о его продлении до конца месяца.