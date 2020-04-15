За сутки из стационара выписано 7 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из Ошской межобластной объединенной клинической больницы выписано 2 пациента, в Бишкеке – 5, при выписке результаты анализов отрицательные. Всего за все время выписаны с выздоровлением по стране 78 пациент. Об этом 15 апреля заявил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

В стационаре находятся 366 граждан. В том числе 11 в тяжелом состоянии, из них 7 в реанимации. Состояние остальных пациентов с COVID-19 оценивается, как среднетяжелое или удовлетворительное.

В Кыргызстане зафиксировано уже 449 случаев заражения. Всего за время пандемии погибли пять человек с COVID-19.