Германия инвестировала три миллиона евро на строительство отделения скорой помощи Джалал-Абадской областной клинической больницы. Об этом в своём Твиттере сообщил немецкий дипломат Михаэль Зиберт.

Fighting #COVID19 in #Kyrgyzstan: Germany financed the construction of the new emergency ward of Jalalabad Region Hospital - 3 million EUR were invested. Now, in times of need, the new building will be opened for patients. The project was implemented by KfW. pic.twitter.com/cl6yFJOHQl — Michael Siebert (@GERonOstpolitik) April 15, 2020

«Сейчас, в трудное время, новое здание будет открыто для пациентов», — написал дипломат.

В Минздраве подтвердили, что Германия выделила грантовые средства в три миллиона евро.

«С начала строительства данного отделения в 2017 году было определено, что здесь будет шесть коек и это отделение будет выполнять роль первой экстренной помощи и сортировки, чего до сих пор в Кыргызстане не было» — сообщили в ведомстве.

Джалал-Абадская область на втором месте по количеству заражённых коронавирусом. На 15 апреля зафиксировано 93 случая.

Всего в Кыргызстане зафиксировали 449 случаев заражения коронавирусом, из них 19 за последние сутки. При этом 98 зараженных — медики.

За время пандемии погибли пять пациентов с COVID-19, считаются выздоровевшими 78 человек.

По сообщению Штаба, по состоянию на 15 апреля по Кыргызстану в обсервации находятся 902 человека.