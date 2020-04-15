Германия инвестировала три миллиона евро на строительство отделения скорой помощи Джалал-Абадской областной клинической больницы. Об этом в своём Твиттере сообщил немецкий дипломат Михаэль Зиберт.
«Сейчас, в трудное время, новое здание будет открыто для пациентов», — написал дипломат.
В Минздраве подтвердили, что Германия выделила грантовые средства в три миллиона евро.
«С начала строительства данного отделения в 2017 году было определено, что здесь будет шесть коек и это отделение будет выполнять роль первой экстренной помощи и сортировки, чего до сих пор в Кыргызстане не было» — сообщили в ведомстве.
Джалал-Абадская область на втором месте по количеству заражённых коронавирусом. На 15 апреля зафиксировано 93 случая.
Всего в Кыргызстане зафиксировали 449 случаев заражения коронавирусом, из них 19 за последние сутки. При этом 98 зараженных — медики.
За время пандемии погибли пять пациентов с COVID-19, считаются выздоровевшими 78 человек.
По сообщению Штаба, по состоянию на 15 апреля по Кыргызстану в обсервации находятся 902 человека.