После выступления президента Жээнбекова о важности продления режима ЧП до 30 апреля парламент одобрил это решение. Сооронбай Жээнбеков подписал приказ о продлении днем ранее.

Режим ЧП действует в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а также в Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области. Также режим ЧП ввели в Нарыне и Ат-Башинском районе Нарынской области.

«Как показывает опыт других стран, количество зараженных людей идет на спад после 35-40 дней карантина. Согласно анализу наших специалистов, пик заболеваемости в Кыргызстане прогнозируется на вторую половину апреля», — такие аргументы приводил на заседании парламента президент.

Глава государства также сообщил, что еще до заседания обсудил тему распространения коронавируса в Кыргызстане с премьером, спикером парламента и главами фракций.

«Знаю, что особенно трудно пришлось тем, кто жил на каждодневный заработок, кормил свою семью ежедневным трудом. Кроме того, карантин наносит серьезный ущерб и экономике страны. Встал выбор, когда на одной чаше весов стоят жизнь и здоровье граждан, а на другой — экономика и доходы», — сказал президент. Он пообещал, что нуждающихся будут снабжать продуктами, а зарплаты, пенсии и пособия будут выплачивать своевременно.

Режим ЧП в трех крупных городах страны — Джалал-Абаде, Оше и Бишкеке — и некоторых районах Ошской и Джалал-Абадской областей ввели 24 марта, а первых зараженных коронавирусом нашли 18 марта.

На время ЧП в стране ужесточили законы, в районах действия режима введен комендантский час, а выходить на улицу можно только по уважительным причинам. Штрафовать могут за отсутствие масок, нарушение карантина или распространение фейка — если власти или правоохранительные органы посчитают информацию неправдивой, человека могут оштрафовать на сумму более пяти тысяч сомов.

С 18 марта в стране зафиксированы 449 случаев заражения, причем 98 из них — медики.