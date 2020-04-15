Депутаты парламента приняли постановление на заседании 15 апреля, в котором поручили Генеральной прокуратуре проверить, оказывают ли Госкомитет нацбезопасности и другие правоохранители давление на медиков.

Также Генпрокуратуре поручили принять меры по прекращению преследований за распространение информации о реальном положении дел по борьбе с коронавирусом на местах и дать правовую оценку действиям должностных лиц.

Согласно этому постановлению, правительство должно обеспечить медиков всем необходимым, а также выплатить им компенсации.

Подобное постановление инициировал депутат парламента Дастан Бекешев, который выступил в защиту молодого врача Центра семейной медицины (ЦСМ) Ысык-Атинского района Бектура Апышева.

Апышев заявил в своем твиттере, что медикам выдают некачественные средства индивидуальной защиты. Позже она написал, что на него оказывают давление. Затем твиттер Апышева удалили, а в сети появилось видео с его извинениями за якобы ложную информацию о средствах защиты для медиков.

Бекешев тогда заявил, что ГКНБ «вышел за рамки своих полномочий и почувствовал безнаказанность».

Позже в ГКНБ сообщили, что сотрудники спецслужбы не имеют отношения к данному видео. Однако они признали, что проводили профилактические работы с распространителями ложной информации, среди которых были работники медслужб.

О нехватке средств индивидуальной защиты заявлял не только Апышев, но и другие медики. Но чаще всего, минздрав заявлял, что в больницах всего хватает. При этом, на 15 апреля, из 449 человек 98 медиков заразились коронавирусом.