Президент Сооронбай Жээнбеков выступил с речью на заседании парламента, чтобы убедить депутатов продлить режим Чрезвычайного положения на отдельных территориях страны. В итоге депутаты одобрили его решение о продлении режима ЧП в стране до 30 апреля. Кратко пересказываем основные тезисы его речи.

Пик заражения еще впереди. Президент несколько раз за речь повторил, что пик заражения коронавирусом еще впереди — он ссылался на данные, которые ему предоставили специалисты.

«Как показывает опыт других стран, количество зараженных людей идет на спад после 35-40 дней карантина. Пик заболеваемости в Кыргызстане прогнозируется на вторую половину апреля», — сказал президент.

Благодарность медикам, но ни слова о давлении на них. Президент сказал, что «неустанный труд медиков будет перечеркнут», если его решение о продлении режима ЧП не поддержат. Он поблагодарил медиков за работу. Ни слова о давлении на них или о том, что число зараженных медиков растет с каждым днем.

Поможем уязвимым людям продуктами. Президент признал, что жить в режиме ЧП сложно, особенно людям, которые кормили семью за счет «ежедневного заработка». Он пообещал, что «никто не останется без поддержки», уязвимых людей обеспечат продуктами, а пенсии, пособия и зарплаты выплатят своевременно. Кроме того, глава государства сказал, что соотечественников за границей вернут на родину, «как только будет возможность».

Поддержим бизнес. Глава государства заявил, что пандемия ударила по кыргызской экономике. «Будет сделан ряд решительных шагов по поддержке бизнеса», — сказал президент. Какие шаги — не объяснил. Ранее власти сообщили, что не смогут отменить все налоги и кредиты на время ЧП — хотя большая часть бизнеса не может сейчас функционировать и зарабатывать.

«Подушки безопасности» не было, но нам помогли доноры. Жээнбеков рассказал, что у государства не было «подушки безопасности» для борьбы с коронавирусом, поэтому пришлось обращаться за помощью к «партнерам» — по факту, к другим странам и организациям. В конце речи он даже перечислил всех, кто помогает Кыргызстану.

Сетования о переносе выборов и массовых празднований. Жээнбеков посетовал на то, что из-за коронавируса перенесли выборы в местные кенеши, не смогли отпраздновать десятилетие апрельской революции и должны будут внести изменения в мероприятия, посвященные «священной дате» — 75-летию победы в Великой отечественной войне.