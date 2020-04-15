Правозащитник Камиль Рузиев 12 апреля опубликовал пост в Facebook от коллектива каракольского Центра госсанэпиднадзора, в котором они заявили, что им не выдают средства индивидуальной защиты. Сам главврач это отрицает, а прокуратура Каракола сообщила, что начала проверку.

В обращении сотрудников центра отмечается, что медики вынуждены стирать для повторной эксплуатации одноразовые костюмы и использовать один респиратор поочередно.

Согласно их обращению, главный врач не выдает сотрудникам, проводящим дезинфекцию, средства индивидуальной защиты, а просьбы сотрудников игнорирует и угрожает увольнением.

«Элементарные медицинские маски, которые у нас имеются, главный врач отказывается выдавать, ссылаясь на то, что: “маски носят только инфицированные”. Однако, 200 штук масок он унёс для собственной защиты и защиты своей семьи. После эти маски он спишет на сотрудников», — говорится в обращении.

Также отмечается, что гипохлорит (используют для дезинфекции), поступивший в качестве гуманитарной помощи, главврач продает частным лицам.

«Несмотря на все трудности, сотрудники ответственно выполняют свою работу. Мы надеемся быть услышанными и что будут приняты все необходимые меры», — сообщил коллектив Каракольского Центра госсанэпиднадзора.

Всего хватает, маски не забирал, гипохлорит продавал законно

Сам главврач Центра госсанэпиднадзора Нуркемел Бектуров опроверг в интервью «Клоопу» все обвинения и сказал, что «всего сейчас достаточно и всего всем хватает».

«В начале, в феврале у нас были трудности. Были одноразовые костюмы плохого качества. Мы в начале все держали в запасе, потому что впереди сложная ситуация и как будет мы же не знали. Выдавал не все, только тем, кто работает на объектах. Потом, как только минздрав выделил, у нас по несколько раз всем роздано и хватает всего», — заявил он.

Бектуров также заявил, что не забирал маски себе домой. «Какой дурак может домой маски забрать, у нас их много было. Просто я не раздавал всем, а выдавал потихоньку тем, кто непосредственно ходит к объектам. А раньше наши сотрудники пачками получали, из-за этого, наверное, получилось так», — сказал он.

По поводу продажи гипохлорита (средство дезинфекции), Бектуров сказал, что Фонд развития Иссык-Кульской области выдал им четыре с половиной тонны этого вещества. В областной штаб обратились коммерческие организации с просьбой выделить гипохлорит для дезинфекции, так как этого вещества нет в свободной продаже.

«Члены областного штаба разрешили до 500 кг продать им и обратно на эти деньги восстановить. А государственные учреждения мы бесплатно обрабатывали, всем айыл окмоту по распределению этого штаба, по доверенности, бесплатно раздавали», — сказал он.

Начата проверка

В прокуратуре города Каракол «Клоопу» сообщили, что уже начали проверку по данному вопросу и «вскоре поставят в этом деле точку».

Пресс-секретарь минздрава Жылдыз Айгерчинова сообщила, что «такие вопросы на контроле не только Минздрава, но и полпредств».

«13 апреля на утренней ежедневной конференции с регионами руководитель ГСЭН Каракола заверил, что по мере необходимости всеми средствами все обеспечиваются», — сказала Айгерчинова.