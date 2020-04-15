Депутат парламента Тазабек Икрамов пожаловался, что его не пропускают на блокпостах в Бишкеке и требуют пропуск. По всему городу из-за режима ЧП установлены санитарные посты, которые ограничивают движение транспорта в столице.

«У нас проходят встречи с населением. Но когда мы едем на встречу и показываем удостоверение, то у нас требуют пропуски и какие-то еще документы. Вы должны их предупредить», — пожаловался депутат.

Однако, на территории страны ввели ЧП из-за пандемии коронавируса. Власти требуют, чтобы люди находились в самоизоляции. Из-за этого закрыта большая часть заведений и предприятий. Поэтому не ясно, о каких встречах говорит Икрамов.

Тем не менее, депутат спросил у коменданта Бишкека Алмазбека Орозалиева, у кого есть разрешение на свободное передвижение в зонах ЧП.

Орозалиев пояснил, что во время ЧП, депутаты парламента и лица с дипломатическим статусом, при наличии удостоверения, могут свободно передвигаться. Но мы не нашли упоминания о том, что депутатам можно свободно передвигаться в режиме ЧП, ни в Конституции, ни в новых поправках в законы.

Также комендант пообещал принять меры и посоветовал обращаться в комендатуру, если такие случаи будут повторяться.

Режим ЧП продлен до 30 апреля в трех крупных городах страны — Джалал-Абаде, Оше и Бишкеке — и некоторых районах Ошской и Джалал-Абадской областей. Также режим ЧП ввели в Нарыне и Ат-Башинском районе Нарынской области с 15 по 30 апреля.

По состоянию на 15 апреля в стране зафиксированы 449 случаев заражения коронавирусом, причем 98 из них у медиков.