Комендант города Ош, Кара-Суйского и Ноокатского районов Ошской области Малик Нурдинов издал приказ, согласно которому с 14 апреля в этих регионах запрещается продажа спиртных напитков. Это было сделано, чтобы предотвратить семейное насилие и рост числа водителей, которые садятся за руль нетрезвыми.

Сотрудник информационного центра комендатуры Оша Жениш Аширбаев сообщил «Клоопу», что с момента введения чрезвычайного положения было зарегистрировано 20 случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения. По фактам семейного насилия официальных заявлений не поступало, однако, по словам пресс-секретаря, запретить продажу алкоголя попросили также и женщины, мужья которых часто выпивают.

«Врачи сообщили нам, что спиртные напитки не защищают от болезней и из них нельзя сделать антисептические средства. Для изготовления антисептика требуется 95-процентный этиловый спирт. Употребление спиртных напитков не защищает от вирусов, также нельзя утверждать, что с помощью них можно вылечиться. Водка наоборот снижает иммунитет», — объяснил Аширбаев.

По словам Аширбаева, с момента введения ЧП до 15 апреля на территории Ошской области было задержано 356 граждан, нарушивших комендантский час.

В Кыргызстане по состоянию на 15 апреля выявлено 449 случаев коронавируса. Наибольшее число зарегистрировано в Ошской области — 130. В городе Ош коронавирусом заразились 71 человек.