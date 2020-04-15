Комендант Бишкека Алмаз Орозалиев сообщил, что время действия комендантского часа изменят.

Если раньше комендантский час начинал действовать с 20 часов до 7, теперь же в Бишкеке он будет начинаться чуть позже — в 21 час, а заканчиваться в 6 часов.

Режим ЧП в трех крупных городах — Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, — и некоторых районах Джалал-Абадской и Ошской областей объявили 24 марта. Тогда именно в этих районах и областях были зафиксированы зараженные коронавирусом.

Комендантский час был внедрен как часть режима ЧП, хотя выходить на улицу итак рекомендовали только для покупки продуктов или медикаментов. Из-за комендантского часа продуктовые магазины стали закрываться в 18 часов, чтобы сотрудники успели добраться до дома.

Власти также ужесточили законы на время ЧП и внесли норму о наказании за комендантский час. По изменениям в Кодексе о нарушениях, за нарушение комендантского часа могут оштрафовать физлицо на сумму в 3 000, а юрлицо в 13 000 сомов.

За время действия комендантского часа происходили скандалы — так СМИ сообщили, что один из бишкекских милиционеров развозил во время комендантского часа секс-работниц, но МВД опровергло эту информацию. Позже в Оше произошел конфликт между судьей и милиционером. Правоохранительные органы настаивали, что судья был пьян и нарушил комендантский час, судья — что просто вышел из дома помочь тому, кто привез его с работы — и комендантский час еще не наступил.