Минздрав сообщил о 15 новых случаях заражения коронавирусом среди медработников на 15 апреля. Три медика заразились в Бишкеке, два — в Ошской области, и десять— в Оше. Всего медицинских работников с диагнозом COVID 19 – 98 случаев. В их числе эпидемиологи, врачи, средний и младший медперсонал и сотрудники Госсанэпиднадзора, которые выезжают в очаги эпидемии для выявления контактных лиц и дезинфекции.

«Повторюсь, что по заражению медицинских работников проводится служебное расследование с участием эпидемиологов по инфекционному контролю. У COVID-19 очень высокая контагиозность (заражение). Так как медики работают в тесном контакте с инфицированными пациентами, поэтому идет их заражение. Мы предпринимаем меры для их безопасности. На сегодня открыты границы и начала поступать гуманитарная помощь в виде средств индивидуальной защиты. Как только поступает груз, мы незамедлительно отправляем их в организации, где есть инфицированные пациенты», — заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Власти обещали выплачивать всем медикам комппенсации, если он заразятся коронавирусом. Однако сначала они планируют расследовать обстоятельства всех случаев заражения, так как есть предположения о том, что медики не соблюдали инструкции.

При этом, медработники неоднократно жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты или же заявляли, что им выдают некачественные маски и костюмы.

Минздрав заявляет, что средств защиты хватает все, а силовики заставляют медработников извиняться за распространение недостоверной информации.

Кроме компенсаций зараженным, дополнительные выплаты полагаются всем медикам, которые сейчас задействованы в опасной работе.

Ежемесячно к их основной, очень небольшой зарплате должны доплачивать от 29 тысяч сомов до 46 тысяч сомов. Размер выплат зависит от навыков медика и времени пребывания в очагах заражения.

В Кыргызстане зафиксировано уже 449 случаев заражения. Всего за время пандемии погибли пять человек с COVID-19.