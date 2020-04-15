Минздрав сообщил об 19 новых зараженных коронавирусом. Всего на 15 апреля зафиксировано 449. Новые случаи заражения обнаружены в Бишкеке — 5, в Оше — 12, в Ноокатском районе Ошской области — 2.

Из всех случаев заражения больше всего в Джалал-Абадской области – 93. На втором месте Ошская область, там — 130 случаев заражения. Меньше всего случаев заражения в Иссык-Кульской и Баткенской областях — 6 и 5 соответственно. В Таласской области все также — зараженных нет.

Из зарегистрированных положительных случаев – 244 женщин, 205 мужчин.

В стационаре находятся 366 граждан. В том числе 11 в тяжелом состоянии, из них 7 — в реанимации. Состояние остальных пациентов с COVID-19 оценивается, как среднетяжелое или удовлетворительное.

За сутки из стационара выписано 7 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из Ошской межобластной объединенной клинической больницы выписано 2 пациента, в Бишкеке – 5. При выписке результаты анализов были отрицательными. За все время по стране с выздоровлением выписаны 78 человек.